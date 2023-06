Le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, a déclaré qu’une mentalité de guerre froide refait surface dans la région Asie-Pacifique, mais Pékin préfère le dialogue à la confrontation. Ces remarques sont intervenues après que Li ait refusé de rencontrer officiellement le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, lors du dialogue Shangri-La à Singapour.

S’exprimant lors du dialogue, le plus haut sommet sur la sécurité en Asie, dimanche, Li a fait des fouilles à peine voilées aux États-Unis, répétant des griefs familiers et accusant « certains pays » d’intensifier une course aux armements et de s’ingérer dans les affaires intérieures des autres.

« Une mentalité de guerre froide est maintenant en train de renaître, augmentant considérablement les risques pour la sécurité », a-t-il déclaré. « Le respect mutuel doit prévaloir sur l’intimidation et l’hégémonie. »

Li, un général de l’Armée populaire de libération, est sous le coup de sanctions américaines depuis 2018 pour l’achat d’avions et d’équipements de combat au principal exportateur d’armes russe, Rosoboronexport.

Le général a déclaré à l’audience du dialogue que la Chine ne tolérerait pas les tentatives des forces indépendantistes de Taiwan ou de forces extérieures de séparer Taiwan de la Chine.

Taïwan est une île autonome qui se considère indépendante. Le président chinois, Xi Jinping, s’est fixé comme objectif de voir Taïwan réunifiée avec la Chine continentale sous le régime du parti communiste, par la force si nécessaire.

Austin a réprimandé la Chine dans son propre discours samedi pour avoir refusé de tenir des pourparlers militaires, laissant les superpuissances dans l’impasse sur Taiwan gouverné démocratiquement et les différends territoriaux en mer de Chine méridionale.

Les liens entre Washington et Pékin sont tendus sur une série de questions, notamment Taïwan, la mer de Chine méridionale et les restrictions imposées par le président Joe Biden sur les exportations de puces semi-conductrices.

Dimanche, l’armée chinoise a réprimandé les États-Unis et le Canada pour avoir « provoqué délibérément un risque » après que les marines alliées aient organisé une rare navigation conjointe dans le détroit de Taiwan. La 7e flotte de la marine américaine a déclaré que le destroyer lance-missiles USS Chung-Hoon et le NCSM canadien Montréal ont effectué samedi un transit « de routine » du détroit « à travers des eaux où les libertés de navigation et de survol en haute mer s’appliquent conformément au droit international ».

L’armée américaine a déclaré que pendant le transit, un navire de la marine chinoise a traversé la proue du Chung-Hoon à deux reprises, l’obligeant à ralentir pour éviter la collision. Il s’agissait de la deuxième rencontre rapprochée entre les militaires américains et chinois en moins de 10 jours après qu’un des avions de chasse de Pékin a fait une embardée devant l’un des avions de surveillance de Washington.

Li, sanctionné par les États-Unis en 2018 pour des achats d’armes à la Russie, a serré la main d’Austin lors d’un dîner vendredi, mais les deux n’ont pas eu de discussion plus approfondie, malgré les demandes répétées des États-Unis pour davantage d’échanges militaires.

S’exprimant en privé en marge de la conférence, deux officiers militaires chinois ont déclaré que Pékin voulait des signes clairs de Washington d’une approche moins conflictuelle en Asie – y compris l’abandon des sanctions contre Li – avant que les pourparlers entre militaires puissent reprendre.

Avec Reuters