Li Qiang salue les relations amicales entre la Chine et l’Irlande comme un « bon exemple »

Le Premier ministre chinois Li Qiang s’est entretenu mercredi à Dublin avec le Taoiseach irlandais Leo Varadkar dans le cadre d’un voyage qui a mis en évidence les liens commerciaux et d’investissement étroits entre les deux pays, ainsi que leur vulnérabilité potentielle aux tensions géopolitiques croissantes.

Les exportations irlandaises de puces électroniques et autres vers la Chine et son rôle de destination de plus en plus importante pour les investissements chinois ont fait de ce pays un exemple des avantages de ses relations amicales avec Pékin.

Mais les exportations ont chuté l’année dernière et les liens économiques étroits ont placé Dublin dans le feu croisé des efforts américains pour contrôler les flux de technologie vers la Chine et de la politique de l’UE visant à « réduire les risques » commerciaux avec la deuxième économie mondiale.

Les analystes ont déclaré que le voyage de Li à Dublin, sa seule destination européenne en dehors de la Suisse après une apparition au Forum économique mondial de Davos, était l’occasion d’encourager l’Irlande à maintenir des liens étroits et à maintenir le flux des ventes de semi-conducteurs à un moment où les grands États de l’UE prennent des mesures plus difficiles. position sur Pékin.

La Chine et l’Irlande « donnent un bon exemple de coexistence amicale et de coopération gagnant-gagnant » depuis qu’elles ont établi des relations diplomatiques il y a 45 ans, a déclaré Li après son arrivée, selon l’ambassade de Pékin à Dublin.

«La visite du Premier ministre Li dans le seul pays de l’UE ayant un excédent commercial avec la Chine en dit long. Cela montre que la Chine a toujours des amis, quelque part », a déclaré Philippe Le Corre, chercheur principal à l’Asia Society Policy Institute. “C’est un message adressé à son propre peuple ainsi qu’au monde.”

Bien que Dublin ait approuvé la « réduction des risques » dans le commerce de l’UE avec la Chine, elle a été considérée comme « plus ouverte aux relations constructives » que certains États membres, a déclaré Ben Tonra, professeur de relations internationales à l’University College de Dublin.

La visite de Li pourrait être l’occasion de « tester le terrain » sur l’approche de l’Irlande sur la question géopolitique plus large de la façon dont l’UE gérerait les tensions entre les États-Unis et la Chine, a déclaré Tonra, ajoutant : « L’Irlande est un très, très petit acteur, mais a un certain poids en termes de déplacement des débats.

S’exprimant lors d’un déjeuner avec Varadkar, Li a déclaré qu’il voyait un « potentiel énorme » pour « l’amitié et la coopération de longue date entre les deux pays ».

Les circuits intégrés fabriqués en Irlande – dont beaucoup par le fabricant américain de puces Intel – ont représenté ces dernières années environ 60 pour cent des exportations en croissance rapide du pays vers la Chine.

Cependant, Washington a renforcé les contrôles sur les exportations de semi-conducteurs avancés vers la Chine. Et le directeur général d’Intel faisait partie des principaux fabricants de puces américains qui ont reçu la semaine dernière des lettres les convoquant à témoigner devant un panel de la Chambre des représentants examinant les entreprises américaines ayant des intérêts importants ou des ventes dans ce pays asiatique.

La banque centrale irlandaise a déclaré dans son dernier bulletin trimestriel de septembre qu’il n’était pas clair si les restrictions américaines sur les exportations vers la Chine de circuits intégrés et de semi-conducteurs avancés avaient affecté les ventes irlandaises.

“Cependant, étant donné que les entreprises multinationales américaines représentent une part importante des exportations de ce secteur en Irlande, il est possible que les restrictions jouent un rôle dans la faiblesse des exportations de biens TIC entre l’Irlande et la Chine”, a déclaré la banque.

Alexander Davey, analyste au groupe de réflexion Merics basé à Berlin, a déclaré que la visite de Li pourrait être considérée comme une intervention visant à montrer clairement la sensibilité de la Chine à la pression exercée sur Intel ainsi qu’aux nouvelles lois irlandaises qui renforcent les contrôles sur les exportations ayant des utilisations et des investissements militaires potentiels. cela pourrait présenter des risques pour la sécurité.

“Je considère l’Irlande comme un site de concurrence entre les États-Unis et la Chine, et en particulier pour leurs entreprises”, a ajouté Davey. « L’Irlande doit être très prudente, car là où se jouent des sanctions ou des restrictions du tac au tac. . . Les entreprises chinoises et américaines en Irlande pourraient être gravement touchées.»

Pékin considère également la visite de Li – la première d’un Premier ministre chinois depuis 2015 – comme une opportunité de présenter l’Irlande à ses propres entreprises comme moyen d’accéder au marché européen.

« Il y a un risque que le [EU’s] La stratégie de réduction des risques se transformera en protectionnisme contre la Chine », a déclaré un responsable chinois en Europe, qui a demandé à rester anonyme. “Mais l’expérience de l’Irlande montre à quel point les liens commerciaux avec la Chine sont réellement bénéfiques.”

Longtemps base pour les entreprises américaines, l’Irlande a bénéficié d’investissements croissants de la part d’entreprises chinoises, notamment du groupe technologique Huawei, de la plateforme de médias sociaux TikTok, de WuXi Biologics et du détaillant en ligne PDD Holdings.

« Si vous regardez les IDE [from China], en 2015, elle était pratiquement inexistante. Aujourd’hui, 9 milliards d’euros d’investissements créent 5 000 emplois », a déclaré Martin Murray, directeur exécutif du groupe de réflexion irlandais Asia Matters. « Les entreprises chinoises sont en Irlande pour accéder au vivier de talents et accéder aux marchés de l’UE. »

“L’Irlande est un bon ami de la Chine”, a déclaré le responsable chinois. « Nous sommes tous deux partisans du rôle des Nations Unies dans les affaires internationales. Nous entretenons de solides relations commerciales et d’investissement et nous sommes d’accord sur de nombreuses questions d’intérêt commun.

Micheál Martin, le ministre irlandais des Affaires étrangères, a averti l’année dernière que Dublin partageait l’objectif d’un « engagement sain de l’UE avec la Chine », mais qu’il devait «les yeux clairs» sur les différentes visions du monde et objectifs stratégiques de Pékin.

Lors de son déjeuner avec Li, Varadkar a exhorté la Chine à utiliser son rôle « indispensable » dans les affaires mondiales pour résoudre les conflits, notamment en Ukraine et au Moyen-Orient, ainsi que les défis tels que le changement climatique. « Je crois que vous pouvez apporter une contribution transformatrice à la résolution de ces problèmes », a-t-il déclaré.

Le déjeuner comprenait du bœuf irlandais, interdit par Pékin en novembre après un cas d’encéphalopathie spongiforme bovine ou de maladie de la vache folle. Varadkar a déclaré par la suite que la Chine avait accepté de lever l’interdiction. “Ils ont accepté nos données scientifiques selon lesquelles le cas d’ESB était un cas atypique”, a-t-il déclaré aux journalistes.