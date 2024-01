Li Qiang affirme que l’économie chinoise a connu une croissance « estimée » à 5,2 % en 2023

L’économie chinoise a connu une croissance « estimée » de 5,2 % l’année dernière, dépassant l’objectif officiel, a déclaré le deuxième dirigeant du pays, le Premier ministre Li Qiang, à Davos, alors qu’il cherchait à apaiser les inquiétudes quant à la reprise après la pandémie de Covid.

Dans un discours prononcé au Forum économique mondial, Li a également exhorté le monde à remédier à ce qu’il a décrit comme un « déficit de confiance » entre les nations et, dans une pique voilée envers les États-Unis, a déclaré que le « multilatéralisme » ne signifiait pas que seuls quelques pays pouvaient fixer les règles.

Li a déclaré que le taux de croissance de la Chine l’année dernière – une augmentation par rapport au chiffre de 3 % en 2022, lorsque le pays était frappé par des confinements généralisés liés au Covid – avait été atteint sans recourir à des « mesures de relance massives » et que l’économie faisait des « progrès constants ».

“Nous n’avons pas recherché une croissance à court terme tout en accumulant des risques à long terme, nous nous sommes plutôt concentrés sur le renforcement des moteurs internes”, a-t-il déclaré. « Tout comme une personne en bonne santé possède souvent un système immunitaire fort, l’économie chinoise peut gérer des hauts et des bas dans ses performances. La tendance générale de la croissance à long terme ne changera pas.

L’objectif de croissance de 5 % fixé par Pékin pour 2023 est le plus bas que la Chine ait atteint depuis des décennies. La sortie de l’économie de la crise du Covid a été entravée par un profond ralentissement de l’immobilier, une baisse des exportations et un manque de confiance des investisseurs, obligeant le gouvernement à intervenir avec des mesures de relance, même s’il n’a pas mis en œuvre les plans fiscaux « bazooka » qu’il a déployés dans le passé. crises.

Le chiffre de croissance de 5,2 pour cent, que les économistes considèrent comme flatté par un faible effet de base en 2022, est conforme à une enquête Reuters auprès des analystes. Les économistes s’attendent à ce que le gouvernement fixe à nouveau l’objectif officiel de croissance à 5 pour cent cette année, un objectif qui, selon eux, sera plus ambitieux en raison de la situation actuelle du marché immobilier et des pressions déflationnistes.

Mais Li a déclaré à l’auditoire que l’économie chinoise était semblable à une « randonnée dans les Alpes ».

“Nos amis européens m’ont dit que pour apprécier pleinement la beauté majestueuse des Alpes, il faut faire un zoom arrière et regarder de loin”, a-t-il déclaré. « À mon avis, c’est la même chose que pour l’économie chinoise, il faut élargir la vision et adopter une vision panoramique. . . comprendre vraiment où il en est maintenant et où il va.

L’annonce par Li du chiffre du PIB a surpris les économistes, qui se préparaient à la publication officielle des données mercredi par le Bureau national des statistiques.

“Auparavant, la Chine était un pays où l’on savait quand ce genre de chose serait publié, mais cela a radicalement changé”, a déclaré Alicia García-Herrero, économiste en chef pour l’Asie-Pacifique chez Natixis, qui a décrit la décision d’annoncer le chiffre. dès le début comme « déconcertant ».

Li a déclaré que le retour sur investissement direct étranger en Chine était d’environ 9 pour cent et que le pays restait ouvert au commerce international.

« Choisir le marché chinois n’est pas un risque, mais une opportunité. Nous acceptons donc à bras ouverts les investissements dans les entreprises de tous les pays », a-t-il déclaré.

Concernant le multilatéralisme, il a déclaré que la Chine croyait dans la Charte des Nations Unies, qui reconnaît la souveraineté de toutes les nations. Mais de nombreux pays européens ont critiqué Pékin pour ne pas avoir condamné l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Li a utilisé son discours pour lancer une attaque voilée contre ce que la Chine considère comme une hégémonie dirigée par les États-Unis.

« La question est : qu’est-ce que le véritable multilatéralisme ? il a dit. « Qui fixera les règles ? Quelles sont les règles? Si les règles sont fixées par certains ou quelques pays, alors nous devons mettre le multilatéralisme entre guillemets, car il restera toujours de l’unilatéralisme par nature.»

Li a également appelé à une plus grande coordination entre les pays sur les politiques macroéconomiques, une référence aux efforts déployés par les États-Unis et leurs alliés pour réduire la dépendance de leurs chaînes d’approvisionnement à l’égard de la Chine.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui a pris la parole après Li, a répondu : « Nous voulons dire à nos amis chinois que nous ne voulons pas nous découpler, mais nous devons réduire les risques de nos chaînes d’approvisionnement d’une certaine manière. »

Von der Leyen a déclaré que la Chine préparait des contrôles à l’exportation sur trois métaux utilisés dans la production de semi-conducteurs – le germanium, le gallium et le graphite – et que cela « ne renforce pas la confiance ».

« Nous sommes donc en discussions intenses sur ce point », a-t-elle déclaré. « Nous devons être très francs et très ouverts. . . il est toujours préférable d’aborder les problèmes pour pouvoir les résoudre.

Reportages supplémentaires de Wenjie Ding à Pékin et Henry Foy à Davos