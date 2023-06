L’Î.-P.-É. aura des fonctionnaires prêts à combattre les incendies de forêt après 10 jours de formation

Environ 70 fonctionnaires provinciaux se sont inscrits pour devenir des combattants des incendies de forêt dans le cadre du plan du gouvernement provincial visant à mieux préparer l’Île-du-Prince-Édouard aux futures saisons des incendies.

Si tous terminent la formation, le contingent de pompiers provinciaux de l’île sera plus que quadruplé.

« C’est tellement excitant que nous ayons une si bonne réponse », a déclaré Steven Myers, ministre provincial de l’Environnement, de l’Énergie et du Changement climatique. « Cela va juste nous prendre un peu plus de temps pour que chacun d’entre eux soit certifié. »

La province avait prévu de former tout le monde cet automne, mais une deuxième cohorte sera maintenant formée en 2024, a déclaré Myers.

Les incendies de forêt ne sont pas courants à l’Île-du-Prince-Édouard, mais un incendie de forêt a brûlé trois hectares de terrain aux Links à Crowbush Cove en mai. Trois ans plus tôt, un s’était déclaré près de Murray River, dans le sud-est de l’Île-du-Prince-Édouard.

Les pompiers arrivent sur la propriété Links at Crowbush Cove pour combattre un incendie le 1er mai de cette année. (Wayne Thibodeau/CBC)

Alors que les incendies ont balayé certaines parties de la Nouvelle-Écosse ce printemps, le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a invité tout le personnel intéressé à postuler au programme de formation. À l’époque, il avait déclaré que le plan était de «renforcer les capacités de protection et de soutien de la communauté locale», mais Myers a déclaré que cela facilitait également la réponse rapide aux incendies non seulement à la maison, mais ailleurs au Canada.

Vous devez avoir une formation en hélicoptère – pour sauter d’un hélicoptère. — Steven Myers, ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action pour le climat

« Lorsque nous formons des fonctionnaires pour faire le travail, nous n’avons pas à nous demander comment ils vont être payés, ils ne peuvent pas quitter leur emploi, peuvent-ils avoir du temps libre. Quand ils travaillent pour nous, le processus sera beaucoup plus transparent. »

Le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de l’Action pour le climat a déclaré que la préférence de formation serait accordée au personnel volontaire qui est membre de services d’incendie volontaires, autochtone ou membre d’un groupe racialisé.

Un porte-parole a déclaré que les pompiers volontaires savent déjà comment les incendies de forêt se propagent et que divers candidats ont été ciblés « pour aider à accroître la diversité de la communauté des pompiers de forêt au Canada ».

Régime d’entraînement exigeant

Tous ceux qui ont postulé pour cette opportunité ne finiront pas par être formés, a déclaré le ministre. Le poste exige que les candidats soient en bonne forme physique.

« L’une des composantes que nous devons faire est la formation en hélicoptère. [If] vous allez combattre des incendies dans la plupart des juridictions, vous devez avoir une formation en hélicoptère – pour sauter d’un hélicoptère sur place, pendant qu’il est en marche », a déclaré Myers. « Vous devez être capable de faire tout ce qui est nécessaire.

Un hélicoptère survole un feu de forêt en Nouvelle-Écosse. Une partie de la formation des fonctionnaires de l’Î.-P.-É. qui se sont inscrits pour suivre une formation de pompier forestier comprend le saut d’un hélicoptère actif. (Paul Poirier/CBC)

Les candidats acceptés recevront 10 jours de formation du personnel du gouvernement avec l’aide de l’Organisation des mesures d’urgence. Les stagiaires seront encadrés par des pompiers expérimentés lorsqu’ils seront confrontés à des scénarios réels.

« Au fur et à mesure que chaque individu démontrera sa capacité à opérer dans des situations plus complexes, il se verra confier un plus grand niveau de responsabilités et de formation », a déclaré le porte-parole provincial dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Le gouvernement de l’Ontario engage des entreprises privées pour former ses pompiers forestiers. Il s’agit d’un cours de cinq jours, a déclaré Dave Cowan, un formateur de Fire1, un groupe qui dispense une formation de pompier forestier à North Bay.

« C’est considéré comme une formation de base, juste pour les préparer, puis la formation se poursuit pendant le reste de leur carrière », a déclaré Cowan. « Nous pourrions leur donner 5 à 10% de leur formation qu’ils vont avoir, puis ça continue encore et encore à partir de là. »

Holland College offre une formation professionnelle

Les pompiers professionnels certifiés par le programme du Holland College du PEI Firefighter Training Centre suivent un programme de 22 semaines. Il leur apprend à gérer les incendies de maison, les incendies de véhicules et à utiliser des outils comme les Jaws of Life. Il comprend également huit semaines de formation en cours d’emploi.

Cowan dit que la lutte contre les incendies professionnelle gère principalement les incendies structurels et constitue un travail « très, très différent » de la lutte contre les incendies de forêt.

Lutte contre les incendies structurels, ils s’occupent des produits chimiques et de toutes sortes d’autres dangers. Nous n’utilisons pas ce genre de choses. Nous avons affaire à l’extérieur, dans la forêt. —Dave Cowan

« La lutte contre les incendies structurels, ils traitent des produits chimiques et de toutes sortes d’autres dangers », a-t-il déclaré, y compris le danger de chute de structures et les situations nécessitant un appareil respiratoire autonome.

« Nous n’utilisons pas ce genre de choses. Nous avons affaire à l’extérieur, dans la forêt. »

La formation civile de l’Î.-P.-É. fait partie d’un programme de prévention des incendies de 550 000 $, annoncé dans le budget de 2023. Il comprend également de nouveaux équipements pour les pompiers volontaires et les drones pour mieux suivre la propagation du feu et les points chauds.