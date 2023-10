L’ancien dirigeant adjoint de la Chine, Li Keqiang, est décédé des suites d’une crise cardiaque.

L’économiste anglophone de 68 ans était autrefois considéré comme un prétendant au poste le plus élevé du pays, mais il a été écarté au profit de Xi Jinping.

Sous l’emprise centralisatrice du président Xi et son accumulation de pouvoirs toujours plus grands, La Chine premier ministre et le second est devenu de plus en plus marginalisé.

Alors que M. Li, défenseur des entreprises privées, avait promis d’améliorer les conditions des entrepreneurs qui génèrent des emplois et de la richesse, les dirigeants ont accru la domination de l’industrie d’État et renforcé le contrôle sur la technologie et d’autres industries.

Cela a laissé peu d’influence à M. Li et à d’autres membres du comité permanent au pouvoir, composé de sept membres.

Il a été exclu du groupe en octobre 2022, bien qu’il ait deux ans de moins que l’âge informel de la retraite, fixé à 70 ans.

Le même jour, le président Xi s’est octroyé un troisième mandat de cinq ans à la tête du parti, abandonnant ainsi une tradition selon laquelle ses prédécesseurs démissionnaient après 10 ans.

Il a rempli les rangs les plus élevés du parti avec des loyalistes, mettant fin à l’ère du leadership consensuel et augmentant la perspective de lui permettre d’occuper le poste le plus élevé à vie.

La deuxième place a été occupée par Li Qiang, une personnalité de l’époque de M. Xi au sein du gouvernement provincial, qui n’avait pas l’expérience de son prédécesseur au niveau national.

Son départ marque un abandon des technocrates compétents qui ont contribué à diriger l’économie chinoise au profit de responsables connus principalement pour leur loyauté incontestée envers le président.

La mort soudaine de M. Li a choqué de nombreuses personnes dans le pays, le hashtag associé sur la plateforme de médias sociaux chinois Weibo ayant attiré plus d’un milliard de vues en quelques heures seulement.

Sur les articles sur Li, le bouton “J’aime” était transformé en marguerite – une fleur commune pour les funérailles en Chine, et de nombreux utilisateurs ont commenté “repose en paix”.

D’autres ont décrit sa mort comme une perte et ont déclaré qu’il avait travaillé dur et apporté une grande contribution à la Chine.

Xia Fan, 20 ans, résident de Pékin, l’a salué comme “un Premier ministre vraiment consciencieux et responsable”.

“Il a vraiment accompagné la croissance de notre génération, c’est ce que je ressens dans mon cœur”, a-t-elle déclaré.

Le designer Chen Hui a salué la contribution de M. Li.

Il a déclaré : “Si je devais en parler, ce serait impossible de le terminer en un jour. C’est dommage.”

Secrétaire d’état américain Antoine Blinken a également exprimé ses condoléances, tout comme l’ambassade du Japon en Chine, qui a souligné son rôle important dans les relations entre les deux pays.

Né en 1955, M. Li appartenait à une génération de politiciens formés à une époque de plus grande ouverture aux idées libérales occidentales.

Initié à la politique au cours de la chaotique révolution culturelle de 1966-1976, il est devenu la prestigieuse université de Pékin grâce à ses propres mérites plutôt que grâce à ses relations politiques.

Il a occupé une série de postes provinciaux et d’emplois dans des ministères à Pékin, dans le cadre d’un parcours professionnel destiné à préparer les futurs dirigeants.

Il rejoint le comité central du parti en 2007.

En tant que premier ministre, il a guidé la deuxième économie mondiale à travers des défis tels que les tensions avec les États-Unis et la pandémie de COVID.