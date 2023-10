Fils d’un fonctionnaire, Li a débuté sa carrière comme agriculteur avant d’étudier le droit et de travailler pour le parti dans la province orientale de l’Anhui. Il a épousé Cheng Hong, professeur de littérature américaine à l’Université d’économie et de commerce de la capitale de Pékin, en 1983. « Nous devons laisser le marché et la société faire ce qu’ils peuvent faire de bien », a-t-il déclaré en 2013. « Le gouvernement doit gérer les questions qui relèvent de sa supervision. » Mais il était également parfaitement conscient de l’écart croissant des revenus en Chine. En 2020, au plus fort de la pandémie, il soulignait que 600 millions de Chinois gagnaient encore à peine 1 000 yuans (217 dollars) par mois. « Après la COVID, les moyens de subsistance des gens devraient être notre priorité », a-t-il déclaré. “[He] On se souviendra probablement de cette phrase », a déclaré Wen Ti-Sung, analyste politique chinois à l’Université nationale australienne. “L’ancien premier ministre qui s’occupait des petits gars.”

Li Keqiang, alors Premier ministre, et Malcolm Turnbull, alors Premier ministre australien, partagent une blague lors d’un match de l’AFL à Sydney en 2017. Crédit: Getty Li a obtenu un doctorat en économie de l’Université de Pékin en 1995, ce qui consolidera son point de vue sur la nécessité de réformer l’économie chinoise et servira d’équilibre à la position plus marxiste-nationaliste de Xi. Mais cette idéologie libérale allait plus tard restreindre sa capacité à mettre en œuvre des politiques à mesure que Xi consolidait son pouvoir et élargissait le rôle du gouvernement dans le secteur privé. Au cours de son dernier mandat de cinq ans, une seule politique visant à développer des industries spécifiques proposée par Li a été approuvée par le conseil exécutif de l’État. Son successeur Li Qiang, un loyaliste de Xi, a fait approuver six politiques depuis son entrée en fonction en mars. Un reportage sur la mort de l’ancien Premier ministre chinois Li Keqiang est diffusé vendredi dans un restaurant de dim-sum à Hong Kong. Crédit: Daniel Ceng Dans son dernier discours politique en mars, Li a reconnu les « difficultés, les défis et les grands sacrifices » du peuple chinois tout au long de la pandémie de COVID-19 et a exhorté le gouvernement chinois à élargir l’accès aux marchés internationaux pour stimuler les investissements post-pandémiques.

Il termine en promettant sa fidélité à son chef. Chargement « Rassemblons-nous plus étroitement autour du Comité central avec le camarade Xi Jinping en son sein, et brandissons haut le grand étendard du socialisme à la chinoise », a déclaré Li. “Suivez la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise pour une nouvelle ère.” Neil Thomas, membre de l’Asia Society, a déclaré qu’il y aurait beaucoup de spéculations sur la mort de Li. “Tout est possible, nous ne savons pas grand-chose”, a-t-il écrit sur X. “Mais Li avait peu d’influence politique et Xi avait affaire à des rivaux encore plus puissants. [through] la prison ou la non-pertinence forcée.

À Hong Kong, où Li était très apprécié pour sa politique économique malgré la répression de la sécurité nationale dans la région semi-autonome, les habitants ont déclaré que sa mort marquait la fin d’une époque. Chow, un chauffeur de taxi à la retraite, qui a demandé à être connu uniquement par son nom de famille car parler aux médias est politiquement sensible à Hong Kong, a déclaré qu’il était dommage que « la Chine ait perdu un grand et intelligent leader comme Li ». Chow, un chauffeur de taxi à la retraite de Hong Kong, a déclaré que Li était un leader populaire. Crédit: Daniel Ceng «C’est un grand préjudice pour la Chine», a-t-il déclaré. “Li est une rareté en termes d’être un fonctionnaire authentique, bon et favorable au peuple.” Chow, 70 ans, a déclaré que durant les premières années du mandat de Li, Hong Kong avait vu le développement prospérer.