Li Arellano Jr., Illinois House 74th District 2022 Primary Election Questionnaire – Shaw Local

Chambre des représentants de l’Illinois, le candidat du 74e district Li Arellano Jr. a répondu au questionnaire électoral de Shaw Local pour l’élection primaire de l’Illinois House.

Le vote se termine pour l’élection primaire dans la soirée du 28 juin.

Nom et prénom: Liandro Arellano, Jr.

Quel bureau recherchez-vous ? Représentant de l’État – IL 74e district représentatif

Quels mandats, le cas échéant, avez-vous déjà occupés ? Maire – Ville de Dixon

Ville: Dixon, IL

Profession: Patron de PME; Soldat (Réserves); Élu local

Site Web de la campagne : www.ElectArellano.com

Quels sont les principaux problèmes auxquels votre district est confronté et que voudriez-vous faire pour résoudre ces problèmes ?

Les questions clés dans la vallée de Sauk comprennent l’allégement fiscal, la sécurité publique et la politique/le financement de l’éducation. Pour obtenir un allégement fiscal, en particulier sur les impôts fonciers, nous avons besoin que l’Illinois élimine les mandats coûteux du gouvernement local (que j’ai vu de première main en tant que maire local) et rembourse l’énorme dette de retraite de l’État. Pour la sécurité publique, nous devons soutenir nos services de police tout en faisant un meilleur travail en veillant à ce que le rêve américain soit accessible à tous… peu importe où ils vivent ou quelle que soit leur situation socio-économique. La prévention et la répression ont toutes deux un rôle à jouer dans la lutte contre la criminalité.

Le financement de l’éducation, comme l’allégement fiscal, est fortement lié au remboursement de la dette de retraite. L’Illinois verse des milliards de dollars en paiement de la dette qui auraient dû aller à l’éducation (et aux infrastructures, et à une foule d’autres postes budgétaires). De plus, nous devons améliorer le choix des parents lors du choix des écoles et du parcours scolaire de leurs enfants. Enfin, nous devons continuer à réformer les formules de financement des écoles qui pénalisent encore les enfants vivant dans des communautés à faible valeur foncière, y compris de nombreux districts ruraux.

Les échecs budgétaires de longue date de l’Illinois sont liés à presque tous ces domaines. En tant que tel, la clé de notre avenir réside dans la résolution honnête et agressive de nos problèmes de dette et des dépenses excessives de l’État. Les paiements de la dette de l’État ont profondément endommagé de nombreux postes budgétaires qui devraient être des priorités plus importantes dans notre État.

Si les hospitalisations et les décès liés au COVID-19 augmentent à nouveau, quelles mesures d’atténuation, le cas échéant, l’État devrait-il poursuivre ?

Le comté de Dixon/Lee était un leader régional dans de nombreuses statistiques clés, y compris les taux de vaccination et le taux de positivité. Bien qu’une partie de cela ait pu être géographique, l’une des clés était de diffuser des informations en temps opportun et de manière honnête. Au niveau de l’État, le gouverneur a fait un travail médiocre en collaboration avec la législature pour atteindre cet objectif. Au lieu de compter sur un état d’urgence individuel chaque mois, l’Illinois doit partager les informations en équipe et renforcer l’adhésion à la santé et à la sécurité publiques.

À la lumière de l’acte d’accusation de Michael Madigan, quelles mesures le législateur devrait-il prendre pour résoudre les problèmes de corruption et d’éthique dans l’État ?

Nous avons besoin de réformes éthiques plus fortes. Cela comprend la lutte contre le copinage ainsi que la création de chiens de garde d’enquête qui sont moins sujets à la manipulation et au contrôle législatifs. Nous devons également décentraliser une partie du pouvoir gouvernemental loin de l’État – tout n’a pas besoin d’être contrôlé ou taxé au degré auquel l’Illinois le fait.

Nous devons également modifier le processus législatif pour le rendre plus transparent. Cela comprend l’élimination des projets de loi fictifs et la prévention des lois surprises, comme ce qui s’est passé avec le projet de loi sur la police de nuit. Cette législation de minuit a nécessité plusieurs projets de loi “remorques” et a encore besoin de plus de correctifs et de corrections.

S’il y avait un projet de loi que vous pourriez faire adopter par l’Assemblée législative l’année prochaine, quel serait-il?

Un projet de loi que j’espère parrainer, avec un soutien bipartisan, permettrait aux gouvernements locaux d’investir correctement les milliards de dollars qu’ils détiennent collectivement en réserve dans l’Illinois. Cela donnerait aux contribuables un taux de rendement normal – remplaçant potentiellement certaines recettes fiscales et offrant un allégement fiscal.

Dans la seule ville de Dixon, cela aurait ajouté des millions de dollars à nos budgets annuels pendant mes deux mandats – un impact majeur. Si cet impact était multiplié dans tout l’Illinois, il pourrait permettre aux contribuables d’économiser des milliards de dollars en impôts locaux.

S’il y avait une loi récemment adoptée que vous pouviez abroger, quelle serait-elle ?

La loi SAFE-T, qui était un travail précipité qui a fait beaucoup de tort à la sécurité publique. Il a nécessité plusieurs correctifs et les deux parties pensent qu’il n’est toujours pas prêt. Il n’aurait jamais dû se faufiler au milieu de la nuit.

Soutenez-vous les limites de durée ? Si oui, pourquoi et à quoi ressembleraient-ils ? Et si non, pourquoi pas ?

Oui, je soutiens les limites de mandat, en particulier pour les leaders législatifs. Cependant, vous ne voulez pas qu’elles soient faites de telle manière que les groupes d’intérêts spéciaux soient simplement dotés de connaissances institutionnelles et d’avantages tactiques. Si cette dynamique est ignorée, elle peut causer de graves problèmes dans n’importe quel système politique et priver davantage le peuple de pouvoir.

L’inflation à travers le pays a eu un impact considérable sur le prix de l’essence, de la nourriture et d’autres fournitures. Que doit faire le législateur pour résoudre ces problèmes ?

La dette publique (dont l’Illinois a beaucoup trop) et la réglementation excessive sont des causes connues de l’inflation. Nous devons également réanalyser les contrôles des salaires, les mandats gouvernementaux et les allocations de chômage record accordées pendant une période de créations d’emplois record. Ce sont tous de petits moyens par lesquels la politique de l’État a ajouté à la dynamique inflationniste nationale.

Nous devons également cesser d’augmenter la taxe sur l’essence. Au lieu de cela, nous devons maîtriser la dette des régimes de retraite afin de pouvoir investir correctement dans les infrastructures. La taxe sur l’essence se répercute sur de nombreux secteurs de l’économie de l’Illinois, y compris les coûts qui ont un impact sur les revenus fixes (comme la nourriture).

Les impôts sont une préoccupation majeure des électeurs de l’Illinois. Selon vous, quels sont les problèmes sous-jacents et comment proposeriez-vous de les résoudre ?

La dette de retraite de l’Illinois est le principal problème à l’origine des hausses d’impôts. Cela peut être direct, comme les taxes sur l’essence, ou indirect, comme le sous-financement des gouvernements locaux. Les districts scolaires, qui sont la principale composante des factures d’impôt foncier local, ont été particulièrement touchés par le manque de financement et les mandats toujours croissants de l’État.

Les dépenses excessives sont un autre facteur clair d’imposition élevée dans l’Illinois. La culture de l’impôt et des dépenses de Springfield dure depuis des générations, et la dette cumulée n’a en quelque sorte pas grand-chose à montrer. Notre infrastructure se dégrade, nous avons dû geler les embauches dans certains départements d’État et de nombreux services publics sont gravement sous-financés. En bref, les générations précédentes ont dépensé leur propre argent et plus encore ; maintenant nous sommes pris en train de tenir le sac. La seule façon de sortir de ce trou est de se rattraper sur la dette de retraite.

Quelles sont les trois choses que la législature de l’État pourrait faire pour promouvoir une meilleure responsabilité budgétaire au sein du gouvernement de l’État ?

1. Adopter des budgets publics réellement équilibrés. Cela signifie pas de gadgets et d’hypothèses déraisonnablement roses. Rendez-le vraiment équilibré chaque année, quitte à réduire les dépenses.

2. Mieux habiliter les chiens de garde, tels que les inspecteurs généraux, à faire leur travail et à rendre compte de manière impartiale.

3. Mettre en œuvre davantage d’audits et d’analyses budgétaires par des tiers, plutôt que de simples mouvements de pouvoir partisans.

Comment proposeriez-vous de résoudre les problèmes avec le Département des services à l’enfance et à la famille de l’Illinois ?

C’est une question profondément compliquée. Un meilleur financement peut être utile à mesure que l’Illinois résout les problèmes de dette, et il y a certainement des problèmes de leadership au DCFS. Cependant, bon nombre des problèmes sont mieux traités par la prévention afin d’alléger le fardeau qui pèse sur l’ensemble du système. Cela inclut les opportunités éducatives, le soutien communautaire via des partenariats public/privé et la garantie d’opportunités économiques. Cela signifie également s’attaquer aux problèmes de dépendance qui peuvent mener les familles en crise.

Que peut-on faire au niveau de l’État pour lutter contre la criminalité ?

L’éducation joue un rôle dans la prévention du crime, tout comme les opportunités économiques et la mobilité. Encourager l’engagement communautaire et le bénévolat a également un impact. La lutte contre la toxicomanie et la maladie mentale est certainement un problème avec lequel l’Illinois se débat, tout comme de nombreux États.

Nous appuyons aussi beaucoup la police et le rôle important qu’elle joue en matière d’application de la loi. La prévention est la meilleure, mais peu importe ce que pensent les dirigeants libéraux de Chicago, l’application est également vitale. L’établissement et l’application de normes sont sains pour la société; s’éloigner de cela cause d’immenses dommages à nos communautés.

Joe Biden a-t-il remporté les élections de 2020 ?

Oui.

Quelle est votre position sur l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis ?

Tous ceux qui ont enfreint la loi doivent faire l’objet d’une enquête, puis être jugés et condamnés si nécessaire.

L’Illinois a connu une croissance significative des revenus provenant des ventes de marijuana et des jeux de hasard améliorés. Y a-t-il d’autres industries que l’État devrait envisager pour augmenter ses revenus ?

Je pense que l’État pourrait faire un meilleur travail en investissant et en promouvant les loisirs et les activités de plein air, en particulier dans le monde post-pandémique. Le Wisconsin fait un bien meilleur travail dans ce domaine et génère par conséquent pas mal d’activité économique. L’Illinois fait en fait pire que n’importe lequel de ses États voisins par rapport au PIB ! C’est quelque chose qui pourrait avoir un impact particulier dans la vallée de Sauk. Nous avons de nombreux parcs d’État et d’autres équipements et opportunités de plein air, tout en étant idéalement situés à quelques heures de plusieurs zones métropolitaines très peuplées.