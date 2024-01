L’I-70 Vail Pass est à nouveau fermé quelques minutes après sa réouverture dans les montagnes du Colorado

La I-70 Vail Pass a rouvert mercredi après-midi après avoir été fermée dans les deux sens de Vail à Copper Mountain pour des travaux d’entretien hivernal, puis a rapidement fermé à nouveau les voies en direction est en raison de « problèmes de sécurité ». Quelques minutes après la réouverture après une fermeture d’une heure dans les deux sens de Vail à Copper Mountain, les voies en direction est ont été fermées entre la sortie 173 West Vail et la sortie 190 Vail Pass Summit.

#I70 en direction est : route fermée en raison de problèmes de sécurité entre la sortie 173 – West Vail et la sortie 190 – Vail Pass Summit. https://t.co/8T2Yfdog5t – Département des transports du Colorado (CDOT) (@ColoradoDOT) 17 janvier 2024

#I70 en direction est/ouest : chaussée rouverte à la circulation entre la sortie 173 – West Vail et la sortie 195 – Copper Mountain. https://t.co/POYdUOcvsZ – Département des transports du Colorado (CDOT) (@ColoradoDOT) 17 janvier 2024

Lors de la fermeture dans les deux sens mercredi matin, les conducteurs ont été encouragés à emprunter l’itinéraire alternatif sud via US 24 & CO 9, mais ont averti qu’il était verglacé et enneigé.

⛔️ MISE À JOUR 9h : I-70 Vail Pass (de Vail à Copper Mountain) est FERMÉ dans les deux sens pour des travaux d’entretien hivernal. Les automobilistes peuvent chercher l’itinéraire alternatif sud via l’US 24 et le CO 9. Sachez que l’itinéraire alternatif est verglacé et enneigé. Soyez prêt ! – Département des transports du Colorado (CDOT) (@ColoradoDOT) 17 janvier 2024

Vail Pass sur la I-70 était fermé mercredi matin. CDOT



CDOT a publié sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, que “nous ne pouvons pas donner d’heure exacte à la réouverture de l’I-70” pour la fermeture initiale mercredi matin.

Oui aujourd’hui. Cependant, nous ne pouvons pas situer une heure exacte pour la réouverture de la I-70. Il s’agit d’un retard important de plusieurs heures. La réouverture dépend de la quantité de neige à déneiger par les équipes d’entretien et de la météo. L’équipe s’efforce d’effectuer des opérations sûres et rapides. – Département des transports du Colorado (CDOT) (@ColoradoDOT) 17 janvier 2024

Entre-temps, L’autoroute 40 au col de Berthoud reste fermée mercredi matin en raison de problèmes de sécurité suite à un avalanche qui a enterré certains véhicules pendant le weekend. Des responsables du ministère des Transports du Colorado ont déclaré que les fortes chutes de neige tombées cette semaine avaient entraîné deux autres coulées de neige mardi et que la fermeture de l’autoroute – qui a commencé dimanche – resterait en vigueur pendant un certain temps encore, en raison de l’importante les efforts de déneigement se poursuivent.

Plus de CBS News