L’hypothèse des origines du marché du Covid contestée par les statisticiens

Une étude fondamentale sur les origines de la pandémie de COVID-19 a été remise en question après avoir suscité les critiques des statisticiens. Les auteurs de l’étude et les experts ont déclaré Recherche de nouvelles ce qu’ils pensent de la question.

En 2022, le biologiste évolutionniste Michael Worobey, ainsi qu’une équipe mondiale d’immunologistes, de virologues, de biologistes et de statisticiens, ont publié un article dans la revue Science sur les origines de la pandémie de COVID-19. En traçant les emplacements des premiers cas connus de COVID-19, ainsi que les emplacements géographiques des premières lignées virales, des échantillons environnementaux et des preuves circonstancielles, l’équipe a conclu que le marché de gros des fruits de mer de Huanan à Wuhan était l’épicentre le plus probable du coronavirus. pandémie.

Cependant, dans un article récent publié dans le Journal of the Société royale de statistique, série ADietrich Stoyan, professeur de mathématiques et de statistiques à l’Université technique de la Bergakademie Freiberg en Allemagne, et Sung Nok Chiu, professeur de mathématiques à l’Université baptiste de Hong Kong, ont qualifié cette analyse originale de « fondamentalement erronée ».

En utilisant une gamme de données géographiques, génétiques et circonstancielles, Worobey et al. a conclu que le marché de Huanan était probablement un épicentre de la pandémie de coronavirus.

“L’article rédigé par Worobey et al. (2022) a fait l’objet de critiques de la part de plusieurs personnes, principalement centrées sur la mauvaise qualité des données utilisées”, ont déclaré Stoyan et Chiu. Semaine d’actualités. “Les principales critiques portaient sur le fait que les données étaient incomplètes en termes de chiffres, imprécises en termes d’adresses des personnes infectées contenant des erreurs, et notamment, manquent d’informations sur les moments d’infection.

“Notre approche examine minutieusement la méthodologie statistique employée par Worobey et al. et démontre que même avec d’excellentes données, leurs méthodes ne parviennent pas à produire des résultats raisonnables.”

L’une de leurs principales préoccupations était que le regroupement des données autour du marché de Wuhan servait à confirmer que le marché était bien l’épicentre de la pandémie. “Il est important de noter que la centralité n’implique pas la causalité”, ont déclaré Stoyan et Chiu.

“L’utilisation par Worobey et al. du point central pour identifier le “centre” d’un nuage de points est analogue à l’utilisation de la médiane pour mesurer la tendance centrale d’un ensemble de données numériques, évidemment sous l’hypothèse (non établie) que le ‘centre’ d’un nuage de localisations de cas partant d’une origine du processus d’infection est proche de cette origine”, écrivent-ils.

En utilisant les mêmes données, Stoyan et Chiu ont cartographié le groupe de points de données utilisé par Worobey et al. autour de la zone du marché de Huanan. Cependant, ils ont utilisé un système de coordonnées différent pour cartographier les emplacements des cas et une méthode établie différente pour mesurer les distances les plus courtes entre ces points de données.

À partir de leur analyse, Stoyan et Chiu ont identifié plusieurs autres points de repère qu’ils considèrent comme des candidats alternatifs potentiels à l’origine du coronavirus.

“Worobey et al. n’ont pas envisagé d’autres points d’origine. A proximité immédiate du marché, il existe au moins trois autres emplacements potentiels qui pourraient être des épicentres”, ont déclaré Stoyan et Chiu. Semaine d’actualités. “La gare de Hankou, Wanda Plaza et le CDC de Wuhan sont des exemples de centres plausibles du nuage de points des cas. Cependant, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, la centralité n’implique pas la causalité.”

De leur analyse, Stoyan et Chiu concluent que les origines de la pandémie de COVID restent encore un mystère. “Malheureusement, tout est ouvert”, ont-ils déclaré. “Ni l’hypothèse d’une fuite en laboratoire ni l’hypothèse d’une zoonose ne sont rejetées ou prouvées, et des investigations plus approfondies sont donc nécessaires. Avec les données disponibles, nous avons du mal à tirer des conclusions définitives.”

Mais comment les auteurs originaux ont-ils répondu à ces critiques ?

“Cet article est un exercice de raisonnement motivé et de vision tunnel”, a déclaré à Newsweek Michael Worobey, premier auteur de l’article cité et professeur et chef de département à l’Université de l’Arizona. “Mis à part un long liste des erreurs factuelles commises par les auteurs, ils passent à côté de la situation scientifique dans son ensemble. »

Florence Débarre, biologiste évolutionniste au Centre national de la recherche scientifique en France qui n’a pas participé à l’étude originale, a fait écho à ce sentiment : “[Stoyan and Chiu] la forêt manque complètement à cause des arbres”, a-t-elle déclaré à Newsweek. “Ils doivent faire un zoom arrière.

“Les premiers cas concernent le marché, et non l’un ou l’autre des sites significatifs de l’Institut de virologie de Wuhan. Oui, le centre de tous les sites ne se situe pas exactement sur le marché. Personne ne s’y attend dans la vraie vie. Mais le centre et le marché sont suffisamment proches pour confirmer que le marché a bel et bien joué un rôle, comme le montrent les enquêtes épidémiologiques. »

En effet, la co-auteure Marion Koopmans, professeur de virologie et chef du département de viroscience au centre collaborateur Erasmus MC de l’OMS pour la modélisation, l’évolution et le contrôle des maladies infectieuses émergentes, a souligné que leur article « ne prétend pas [the market] était le seul endroit possible. »

“L’étude Worobey a réalisé une analyse minutieuse des données disponibles pour tenter de répondre à une question importante”, a-t-elle déclaré à Newsweek. “Il prétend que les analyses désignent le marché central comme épicentre. Le virus aurait-il pu s’attarder ailleurs avant d’exploser ? Bien sûr.”

Worobey a souligné une « proportion démesurée » des premiers cas de COVID survenant chez ceux qui travaillaient sur le marché. “Et ceux qui ne travaillaient pas sur le marché avaient tendance à vivre étonnamment près et centrés sur le marché”, a-t-il déclaré. “Si le virus avait déjà été répandu à Wuhan en décembre 2019, alors la localisation des cas devrait refléter la densité de population des individus sensibles dans toute la ville. Dans une ville de plus de 8 000 kilomètres carrés, la zone où les premiers cas étaient les plus nombreux. susceptible d’être tiré, en réalité, s’avère être un minuscule cercle contenant le marché. Tout cela serait tout à fait inattendu si le marché n’avait pas été l’épicentre précoce de la pandémie. »

Ignorer ces preuves circonstancielles était une erreur majeure de la part de Stoyan et Chiu, a déclaré Débarre. “[Their] l’article est mal informé et étroit d’esprit. Les auteurs […] ignorer le fait que de nombreux cas étaient épidémiologiquement liés au marché. Cela ne signifie pas seulement que les gens vivaient à proximité : cela signifie que les gens y travaillaient ou y faisaient leurs achats. Certaines de ces personnes appartiennent même à des clusters documentés au sein du marché. Le marché n’est donc pas un repère aléatoire ; c’est un endroit qui a été identifié comme critique dès décembre 2019. »

Worobey a ajouté : “[Stoyan and Chiu’s] L’argument revient à conclure que, parce que la zone de destruction désordonnée autour de l’une des quatre usines d’explosifs d’une immense ville englobe une gare, un hôtel et un centre commercial – et est centrée à quelques mètres exactement du milieu de l’usine. …qu’il n’existe pas de preuve accablante que l’usine d’explosifs soit à l’origine de l’explosion.”

Les preuves définitives des origines de la pandémie de COVID-19 font encore défaut, mais, sur la base d’une pléthore de données circonstancielles, génétiques et géographiques, le marché des fruits de mer de Huanan semble toujours être un candidat très probable.

Mise à jour le 18/01/2024 à 17 h 09 HE : cet article a été mis à jour sur demande.

Mise à jour 19/01/2024 03:37 HE : Cet article a été mis à jour avec une carte de localisation du marché de gros des fruits de mer de Huanan.

