L’hypocrisie stupéfiante de l’enquête de l’avocat spécial John Durham sur l’enquête Trump-Russie

En 2019, quelques semaines après la publication du rapport de l’avocat spécial Robert Mueller sur l’ingérence russe dans les élections de 2016, l’administration Trump a inversé le scénario et a commencé à enquêter sur les enquêteurs.

Le procureur général Bill Barr a nommé le procureur américain John Durham pour enquêter sur les responsables gouvernementaux qui avaient présumé enquêter sur les liens de Donald Trump avec la Russie.

Les FBI L’enquête Trump-Russie, a déclaré Barr publiquement, est née de la chasse à de minces théories du complot et s’est appuyée sur de fausses preuves, et ses enquêteurs ont été soit aveuglés par des préjugés politiques, soit agissant avec des motifs politiques flagrants.

Et puis Durham et Barr ont continué à faire toutes ces mêmes choses.

Un nouvel exposé détaillé de Charlie Savage, Adam Goldman et Katie Benner du New York Times explore ce qui s’est exactement passé avec l’enquête de près de quatre ans sur Durham, qui est censée se terminer, et ce n’est pas joli. Anecdote après anecdote, Durham et Barr croient aux théories du complot sans preuves mais avec des motifs politiques clairs pour renforcer l’un des arguments préférés de Trump : qu’il a été victime d’un complot infâme.

Fondamentalement, Durham et Barr voulaient prouver que l’enquête Trump-Russie avait été fabriquée de mauvaise foi soit par des responsables de “l’État profond”, soit par la campagne Clinton (ou les deux), dans le but de blesser politiquement Trump. Encore et encore, Durham a poursuivi diverses versions de cette théorie, et encore et encore, il n’a pas réussi à prouver son cas.

Si Barr et Durham ont commencé avec des soupçons mais ont découvert après enquête qu’ils étaient sans fondement, ce n’est pas nécessairement si terrible. Pourtant, les deux hommes ont continué à dire ou à laisser entendre publiquement que la théorie de «l’État profond» / de la campagne Clinton était vraie – Barr dans des déclarations publiques où il l’a dit carrément et Durham dans documents judiciaires et un interrogatoire au procès qui semblait conçu pour faire avancer un récit qu’il ne pouvait pas réellement prouver.

Curieusement, lors de la vérification de l’une de ces théories – selon laquelle des responsables italiens étaient en quelque sorte impliqués dans le lancement de l’enquête Trump-Russie – Durham et Barr ont plutôt reçu des preuves liant Trump lui-même à des crimes financiers potentiels. “M. Barr et M. Durham ont décidé que le tuyau était trop sérieux et crédible pour être ignoré », écrivent les journalistes du Times. Barr a gardé cette nouvelle enquête sur Trump entre les mains de Durham, et on ne sait pas ce qu’il en est advenu.

L’enquête Trump-Russie ne devrait certainement pas être exempte de critiques, et un examen impartial de la question de savoir si les enquêteurs ont fait des erreurs de jugement serait raisonnable. Mais la sonde Durham n’était pas cela. Au lieu de cela, il a supposé à plusieurs reprises des complots ignobles contre Trump, même lorsque les preuves ne parvenaient toujours pas à établir ces complots, tandis que Barr a semé un récit aux médias conservateurs et au président Trump lui-même selon lequel Durham se rapprochait des ennemis de «l’État profond» de Trump. L’enquête politisée et aveugle qu’ils recherchaient était en eux depuis le début.

Les nombreuses théories du complot de Bill Barr et John Durham

La grande théorie de l’enquête sur la Russie des partisans de Trump a toujours été qu’il s’agissait d’une chasse aux sorcières démocrates “de l’État profond”. C’est ce que Barr et Durham ont manifestement tenté de prouver – et ils ont exploré de nombreuses possibilités.

Peut-être que quelque chose n’allait pas dans la décision du FBI d’ouvrir l’enquête en juillet 2016. Ou peut-être était-ce le période post-électorale quand le FBI a agi bizarrement. Peut-être que la CIA a préparé son analyse de l’ingérence russe dans les élections. Ou peut-être qu’un service de renseignement occidental a semé la désinformation. Mais l’enquête de Durham n’a conduit à aucune accusation contre des responsables dans aucune de ces affaires.

Au lieu de cela, la seule accusation de Durham contre un fonctionnaire du gouvernement, en 2020, découlait d’une saisine faite par l’inspecteur général du ministère de la Justice Michael Horowitz, qui a découvert qu’un avocat du FBI avait modifié un e-mail en essayant d’obtenir l’approbation d’un quatrième cycle de surveillance de la FISA. sur l’assistant de campagne de Trump, Carter Page. L’avocat, Kevin Clinesmith, a plaidé coupable et a été condamné à 12 mois de probation, mais le juge dans son affaire a conclu qu’il n’avait pas de motifs politiques et qu’il était plutôt engagé dans des coupes bureaucratiques.

En 2021, Durham avait semblé abandonner «l’état profond». La nouvelle théorie de son équipe semble être que les enquêteurs de Trump/Russie ont été embobinés par des acteurs extérieurs malveillants – ayant des liens avec Hillary Clinton – faisant sciemment des déclarations fausses ou trompeuses pour monter une fausse enquête sur Trump.

Il s’est donc concentré sur un épisode où Michael Sussmann, un avocat de la campagne Clinton et du Comité national démocrate, a parlé au FBI des recherches menées par un groupe d’informaticiens sur les communications secrètes en ligne entre un serveur Trump et une banque russe. L’accusation contre Sussmann était étroite, Durham alléguant qu’il avait menti à son contact du FBI pour savoir s’il avait organisé leur rencontre au nom de son client.

L’acte d’accusation, cependant, semblait écrit pour impliquer quelque chose de plus grand – que la campagne Clinton a sciemment concocté un faux lien Trump-Russie et l’a transmis au FBI et aux médias. Le problème avec cette théorie est que d’autres preuves suggèrent que les chercheurs impliqués croyaient vraiment à leur théorie. (Sussmann a été acquitté de l’accusation au procès.)

Durham s’est également penché sur Igor Danchenko, le chercheur principal du tristement célèbre (et tristement imparfait) “dossier” revendiquant des liens Trump-Russie. Durham semblait avoir été essayer d’impliquer que les démocrates ont délibérément semé de fausses affirmations dans le dossier – comme l’affirmation sur la « bande pipi ».

Mais ce qu’il a pu prouver était beaucoup moins impressionnant – un responsable des relations publiques démocrates, qui avait déjà été impliqué dans certaines campagnes de Clinton mais jamais à des niveaux élevés, avait prétendu être au courant de certains potins du personnel de la campagne Trump qu’il avait effectivement lus dans le journal. (Danchenko a été accusé d’avoir menti au FBI mais acquitté au procès.)

Maintenant, le nouveau rapport du Times révèle un autre épisode où Durham a utilisé des moyens douteux pour essayer de prouver les malversations démocrates. Le contexte est que la CIA avait obtenu de prétendues notes de renseignement russes affirmant qu’il y avait un complot délibéré de Clinton pour lancer une fausse enquête contre Trump, mais les analystes internes pensaient que les notes de service étaient douteuses.

Durham, cependant, a tenté de prouver leur véracité, en partie en essayant d’obtenir secrètement des courriels d’un cadre de l’Open Society Foundation de George Soros (puisque les notes de service avaient porté des accusations sur ce cadre). Un juge a cependant rejeté la demande de Durham d’obtenir les courriels de ce citoyen privé sans l’en informer.

Les journalistes du Times ont souligné que cela est assez similaire à ce que le FBI a fait avec les allégations du dossier douteux de Steele – sauf que maintenant, apparemment, ça va parce que les gens de Barr sont ceux qui le font.

Il reste possible que Durham ait trouvé des choses peu flatteuses qu’il divulguera dans un éventuel rapport. Mais jusqu’à présent, son enquête a semblé être un gâchis politisé, passant d’une théorie du complot et d’un cas faible à l’autre.

Tout ce que Barr pensait être vrai sur l’enquête Trump-Russie s’est avéré être vrai sur l’enquête qu’il a ordonnée.