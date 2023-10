Il y a quelques semaines, les choses semblaient aller parfaitement pour Newcastle United et son nouveau milieu star Sandro Tonali.

La signature du club pour 55 millions de livres (67 millions de dollars) avait marqué quelques minutes après ses débuts en Premier League contre Aston Villa. L’Italien de 23 ans a également disputé la Ligue des champions contre son ancien club de Milan, aidant les Magpies à marquer un point au stade historique de San Siro.

Mais plus tôt ce mois-ci, la nouvelle est tombée que Tonali faisait l’objet d’une enquête de la part des procureurs italiens pour jeu illégal, et jeudi, la Fédération italienne de football (FIGC) a annoncé que Tonali serait banni du football pendant 10 mois pour avoir enfreint les règles sur les paris sur les matches en Italie. .

Cela signifie qu’il manquera probablement le reste de la saison du club de Newcastle United, ainsi que l’Euro 2024 si l’Italie se qualifie.

Tonali n’est que le joueur le plus en vue dans un scandale de paris plus large qui secoue le football italien.

Le scandale a éclaté le 11 octobre lorsque les médias italiens ont rapporté que Nicolo Fagioli, milieu de terrain de 22 ans de la Juventus, faisait l’objet d’une enquête du parquet de Turin pour avoir utilisé des plateformes de paris illégales pour parier sur des matchs de football.

Le 13 octobre, le journal italien La Repubblica a rapporté que Tonali et Nicolo Zaniolo, prêtés à Aston Villa par le club turc de Galatasaray, avaient été interrogés la veille par la police au sujet de paris illégaux. Le duo a dû quitter le camp d’entraînement italien pour les éliminatoires de l’Euro 2024 contre Malte et l’Angleterre.

Fagioli a déclaré plus tard dans une déposition aux procureurs fédéraux que Tonali l’avait présenté à une plateforme de paris illégale. Lors de son audition, Fagioli a également déclaré qu’il souffrait d’une dépendance au jeu depuis environ un an et qu’il avait des dettes d’environ trois millions d’euros (3,18 millions de dollars), mais a déclaré qu’il n’avait jamais joué sur les matchs de la Juventus.

Le joueur des Bianconeri a accepté une suspension de sept mois dans le cadre d’un accord avec la FIGC dans lequel il suivra également au moins six mois de thérapie et paiera une amende de 12 500 euros (13 240 dollars).

Tonali a quant à lui admis avoir parié sur les matchs de Milan et de Brescia lors de ses séjours dans ces clubs, ce qui lui a valu des sanctions plus sévères, et a déclaré qu’il souffrait d’une dépendance au jeu.

Zaniolo, qui jouait pour la Roma à l’époque en question, a affirmé qu’il n’avait jamais parié illégalement sur le football et comparaîtra devant les procureurs vendredi.

Le commentateur de football italien David Ferrini, s’adressant à Al Jazeera avant l’interdiction de Tonali, a déclaré qu’une amende et une interdiction de sept mois pour Fagioli étaient justifiées.

“Il fallait faire quelque chose et créer des précédents afin d’encourager ceux qui vivent dans des conditions similaires à arrêter immédiatement”, a déclaré Ferrini. « Les paris des athlètes professionnels ruinent le sport et affectent les résultats des matchs. Puisque la récompense des paris est financière, la punition devrait également être financière.

Mais il a déclaré qu’il était juste que la Juventus continue de payer son salaire et lui permette un accès complet à ses installations d’entraînement afin que Fagioli se sente soutenu dans son rétablissement.

“Il est si jeune et la punition ne devrait pas être si sévère qu’elle le dissuaderait de jouer ou le pousserait mentalement à bout”, a-t-il déclaré.

Le scandale pourrait bien s’étendre au milieu d’accusations selon lesquelles d’autres joueurs de clubs de Serie A seraient également impliqués dans des jeux de hasard illégaux, mais ce problème est loin d’être un problème qui touche uniquement le football italien.

Les scandales récents renouvellent également les critiques sur l’incapacité du football à résoudre le problème ou à prendre en charge les jeunes joueurs ayant des problèmes de jeu, ainsi que sur son hypocrisie à l’égard du jeu, d’autant plus que le sport est désormais gonflé par l’argent publicitaire des sociétés de paris.

De nombreux footballeurs de haut niveau ont parlé de la profonde culture du jeu dans le football et beaucoup ont parlé de leurs propres difficultés face au jeu. Des organisations telles que l’Association des footballeurs professionnels ont déclaré avoir constaté une augmentation du nombre de joueurs cherchant de l’aide pour jouer.

Pendant ce temps, les sociétés de jeux d’argent sont devenues une présence de plus en plus répandue et agressive dans le sport au cours des dernières décennies.

Les maillots et les stades sont souvent recouverts de publicités pour les jeux d’argent et de hasard, qui figurent également en bonne place dans la couverture médiatique du football.

La saison dernière, huit des 20 équipes de Premier League avaient des sociétés de paris comme sponsors sur le devant de leur maillot, pour une valeur collective de 60 millions de livres (73 millions de dollars) par an, y compris le nouveau club de Tonali, Newcastle United – bien qu’elles aient désormais un nouveau club, non -sponsor du jeu cette saison.

Brentford a renouvelé son partenariat avec un sponsor de paris quelques semaines après que son attaquant Ivan Toney ait été diagnostiqué comme étant accro au jeu et suspendu pour huit mois en mai pour avoir enfreint les règles de paris de la FA.

Deux autres équipes avaient également un parrainage de jeux d’argent sur leurs manches de chemise la saison dernière.

L’équipe de Zaniolo, Aston Villa, a annoncé un sponsor de jeu sur le devant du maillot avant cette saison.

La Serie A, quant à elle, fait depuis longtemps pression contre l’interdiction de la publicité liée aux jeux d’argent introduite par le gouvernement fin 2018, lorsque les clubs de Serie A avaient conclu 15 accords de parrainage avec des sociétés de paris, arguant que cela prive la ligue de revenus essentiels.

Mais des failles permettent toujours aux clubs de s’associer à des sociétés de paris. Le club de Fagioli, la Juventus, a signé plusieurs accords de sponsoring avec des sociétés de paris, dont un en août.

Nima Tavallaey Roodsari, journaliste de football italienne, experte et co-animatrice du podcast sur le football italien, estime que la Serie A ne devrait pas accepter de publicité ou de parrainage de sociétés de jeux de hasard.

“Je pense qu’il est hypocrite que la ligue promeuve les paris… et qu’elle perde ensuite la tête face aux paris lorsque certaines personnes le font”, a-t-elle déclaré.

« Je comprends qu’il y a toujours des limites et si vous êtes dans la finance, vous ne pouvez pas parier sur les informations dont vous disposez en bourse. En même temps, s’ils prennent l’argent et avec l’explosion de cette addiction partout [European football], cela semble très irresponsable. Ils devraient éviter complètement de parier de l’argent.

Bien que la Premier League ait annoncé que le parrainage des paris sur le devant du maillot prendrait fin d’ici la saison 2026/27, on peut se demander si cette décision changera beaucoup. Les clubs pourraient toujours proposer des parrainages de paris sur les manches et les hauts d’entraînement.

Certains ont critiqué les sanctions infligées aux footballeurs qui enfreignent les règles du jeu et ont plaidé pour une meilleure compréhension de la dépendance au jeu.

“Les footballeurs sont humains et s’ils souffrent de dépendance, ils méritent de l’empathie et du soutien, pas de longues interdictions”, a déclaré Gambling With Lives, une organisation caritative basée au Royaume-Uni, à l’agence de presse PA.

« Envoyer une personne dépendante au jeu dans cet environnement, c’est comme envoyer un alcoolique travailler dans un pub. Si vous obligez les jeunes footballeurs à approuver des produits addictifs, ne soyez pas surpris s’ils les utilisent.

« Mettre fin à toute publicité et tout parrainage de jeux d’argent dans le football, y compris sur toutes les parties du maillot et dans chaque stade, contribuera à prévenir les préjudices causés aux personnes sur et en dehors du terrain. »

“Nous sympathisons avec Tonali”

Alors que l’absence de Tonali sera un coup dur pour Newcastle United, ainsi que personnellement, le patron du club, Eddie Howe, affirme que le club le soutient pleinement.

“Nous allons jeter nos bras autour de Sandro, le protéger et essayer de lui donner l’amour et le soutien dont il a besoin pour trouver des solutions aux problèmes qu’il a rencontrés”, a déclaré Howe la semaine dernière. « Nous le voyons faire partie de notre équipe pendant de nombreuses années. Nous nous engageons envers lui sur le long terme.

Jacque Talbot, journaliste de football et fan de Newcastle United, a déclaré que les fans des Magpies soutiennent également généralement le milieu de terrain et que ses luttes contre la dépendance au jeu pourraient être liées à certains.

« Il n’y a aucune mauvaise volonté de notre part à propos de ce qu’il a fait. Nous sommes impatients de retrouver Tonali pour la saison prochaine et il semble que les fans fassent tout leur possible pour lui apporter leur soutien dès qu’ils en ont l’occasion », a déclaré Talbot.

« Je pense qu’il existe une énorme culture du jeu au Royaume-Uni et que beaucoup de gens connaissent quelqu’un qui s’y est laissé entraîner et en est devenu dépendant. C’est probablement pourquoi nous sympathisons avec Tonali et ce qu’il traverse.

Talbot a déclaré qu’une interdiction de Tonali était juste, mais a déclaré qu’il y avait une « énorme hypocrisie » dans le football concernant l’industrie du jeu et a appelé à l’empathie pour les joueurs confrontés à une dépendance.

“Même si certains diront qu’il est riche et avare, je dirais qu’aucune personne saine d’esprit ne fait généralement quelque chose comme ça alors que les conséquences pourraient être destructrices de carrière”, a-t-il déclaré. “Pour moi, cela ressemble à une dépendance.”

Tonali doit également assister à des séances de traitement pour jeu problématique et donner une série de conférences sur son expérience sur une période supplémentaire de huit mois dans le cadre d’un accord avec la FIGC.

Ferrini, quant à lui, estime qu’il est nécessaire de mener une enquête approfondie en Italie sur la manière dont l’industrie du jeu a largement pénétré le sport en général.

“Je me souviens d’une époque où les marques de cigarettes parrainaient des équipes, puis nous nous sommes éloignés de cela”, a-t-il déclaré. “Sans assainir totalement le football, il est nécessaire de mener une enquête plus approfondie sur la véritable nature des sportifs professionnels et des jeux illégaux en général dans le sport, et pas seulement dans le football.”

Roodsari estime qu’il est peu probable que le football tourne complètement le dos aux partenariats lucratifs avec les sociétés de jeux d’argent, même après les dernières révélations.

“Je ne pense pas qu’il en résultera quoi que ce soit”, a-t-elle déclaré. “Parce que les responsables ne permettront pas que cela se produise.”