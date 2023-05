L’hypnose peut être une thérapie puissante – mais cela fonctionnera-t-il pour vous ?

Si c’est le cas, vous serez probablement plus hypnotisable, a déclaré Gary Elkins, PhD, professeur de psychologie et de neurosciences à l’Université Baylor de Waco, au Texas. « Certaines personnes disent : ‘Je t’entends et je n’ai rien ressenti.’ D’autres personnes : « Je pouvais vraiment l’imaginer. » Et puis il y a ceux qui rapportent : « Je peux réellement sentir la rose, l’arôme. J’avais l’impression d’être dans le jardin fleuri.

Mais les recherches d’Elkins suggèrent que presque tout le monde peut obtenir une « réduction cliniquement significative des symptômes » grâce à l’hypnose, quelle que soit leur hypnotisabilité.

Les applications sont un moyen simple et peu coûteux de s’entraîner. Elkins travaille avec une société appelée État d’esprit Santé, qui propose des applications d’hypnothérapie pour le sommeil, le syndrome du côlon irritable, les bouffées de chaleur et l’arrêt du tabac. Il y a aussi Revéridéveloppé par le psychiatre de Stanford et chercheur en hypnose David Spiegel, MD, (également co-auteur de l’étude de Stanford mentionnée ci-dessus).

Comment fonctionne l’hypnose

L’hypnose est un état d’être très concentré et très détendu en même temps. Comme Spiegel l’a décrit, c’est comme être pris dans un bon film. Vous êtes tellement absorbé par l’histoire que vous « entrez dans un monde imaginaire », et votre environnement physique s’estompe.

La plupart des séances commencent par une « induction hypnotique » : vous êtes invité à vous asseoir confortablement et à vous concentrer sur un objet ou un point sur le mur, a déclaré Elkins. L’hypnotiseur essaiera de vous détendre et d’induire un état hypnotique. Une fois que vous êtes descendu, ils peuvent décrire « des images mentales agréables » ou « des métaphores ou des histoires positives » et suggérer des moyens d’atteindre vos objectifs, a-t-il déclaré. Tout est destiné à vous aider à changer votre façon de penser, vos sentiments et vos comportements.