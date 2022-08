L’hypertension pendant la grossesse devient de plus en plus courante chez les femmes de la génération Z

Par Steven Reinberg Journaliste du HealthDay

LUNDI 29 août 2022 (HealthDay News) — La génération Z et la génération Y sont environ deux fois plus susceptibles de développer une hypertension artérielle pendant la grossesse que les femmes de la génération du baby-boom, selon une nouvelle étude. Cela inclut des conditions telles que la prééclampsie et l’hypertension gestationnelle.

On pense généralement que les chances de développer une hypertension artérielle pendant la grossesse augmentent avec l’âge de la mère, mais après avoir pris en compte l’âge, les chercheurs ont découvert que les femmes nées en 1981 et après étaient encore plus à risque.

“Bien qu’il existe de nombreuses raisons aux changements générationnels observés, nous émettons l’hypothèse que cela est, en grande partie, dû au déclin générationnel observé de la santé cardiaque”, a déclaré le co-auteur de l’étude, le Dr Sadiya Khan, professeur adjoint à la Northwestern University Feinberg. École de médecine de Chicago. “Nous voyons de plus en plus de personnes dans les générations plus récentes entrer dans une grossesse avec des facteurs de risque tels que l’obésité.”

Elle a souligné que les enjeux sont élevés.

“L’hypertension artérielle pendant la grossesse est l’une des principales causes de décès pour la mère et le bébé”, a déclaré Khan dans un communiqué de presse de l’école. “L’hypertension artérielle pendant la grossesse est associée à un risque accru d’insuffisance cardiaque et d’accident vasculaire cérébral chez la mère et à un risque accru de naissance prématurée, de retard de croissance ou de décès du bébé.”