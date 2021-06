L’hypertension artérielle de la star de Mariée à First Sight, Danielle Dodd, la met «à risque» de contracter le syndrome HELLP après la naissance de son fils

L’hypertension artérielle de la star de MARIED at First Sight, Danielle Dodd, l’a mise «à risque» de contracter le syndrome HELLP après la naissance de son fils.

Dans une exclusivité aperçu de la première de la saison de Marié au premier regard: Couples Cam, Danielle est restée à l’hôpital après la naissance de son fils, Robert Elvin Dodd IV, avec son mari Bobby Dodd.

6 Danielle Dodd est restée à l’hôpital après la naissance en décembre de son fils Crédit : Instagram

Elle a déclaré dans le clip : « C’est le lendemain de l’anniversaire de notre petit garçon. Tout était si lisse. Ma tension artérielle ne diminuait pas vraiment, mais ce n’était pas si inquiétant hier.

« Aujourd’hui, il est devenu de plus en plus haut et de plus en plus haut. »

Bobby a ajouté qu’elle présentait deux symptômes du syndrome HELLP, qui est une « complication grave de l’hypertension artérielle pendant la grossesse ».

6 Danielle avait une pression artérielle élevée et était «à risque» de développer le syndrome HELLP

6 Bobby a déclaré dans la vidéo que leur fils était « en bonne santé »

6 Robert Elvin Dodd IV est né le 14 décembre

Il a poursuivi: « Heureusement, le bébé est en bonne santé, mais Danielle est toujours en danger. »

Danielle a ensuite déclaré : « J’attends que le médecin vienne. Nous avons attendu toute la journée. Je veux rentrer chez moi et voir Olivia.

«Nous aurions été libérés aujourd’hui, mais elle nous maintient à l’hôpital maintenant que ma tension artérielle est devenue si élevée. Je commence vraiment à paniquer.

6 Danielle et Bobby sont aussi les parents d’Olivia, 2 ans Crédit : Instagram

Danielle et Bobby accueilli leur fils le 14 décembre.

Ils sont également parents d’une fille Olivia, 2 ans.

Au moment de la naissance, Danielle et Bobby ont déclaré dans une déclaration aux gens : « Parce que les symptômes de HELLP commençait à s’installer, nous avons été induites 3 semaines plus tôt mais avons pu accoucher en douceur et en paix.

« L’accouchement est le seul traitement pour HELLP, et comme je l’ai déjà fait hier, les fonctions de mon corps ont basculé aujourd’hui mais devraient commencer à récupérer bientôt. J’espère.

« [Our doctor] a déclaré que la réponse du corps est en retard de 12 et 24 heures, c’est pourquoi nous voyons les chiffres chuter le lendemain.

