L’hyperexcitation culmine le matin pour les insomniaques

Une étude récente publiée dans le Journal de recherche psychiatrique suggère que les personnes souffrant d’insomnie éprouvent des niveaux accrus d’hyperexcitation – un état de tension ou d’agitation persistante – par rapport à celles qui n’ont pas de difficultés à dormir, surtout le matin. Il a également été constaté que cette excitation augmentait plus fortement pendant la nuit en réponse à une mauvaise qualité de sommeil. Les chercheurs espèrent que ces résultats inspireront de nouvelles approches thérapeutiques axées sur la qualité du sommeil afin de contribuer à réduire l’hyperexcitation diurne chez les personnes souffrant d’insomnie.

Les chercheurs ont mené l’étude pour mieux comprendre l’hyperexcitation, une condition souvent associée à l’anxiété, au stress et aux troubles du sommeil comme l’insomnie. Bien que l’hyperexcitation soit largement reconnue comme un symptôme clé de l’insomnie, elle n’a pas été définie et mesurée de manière incohérente, ce qui complique la recherche sur ses caractéristiques et ses effets spécifiques.

L’hyperexcitation implique à la fois des réponses physiologiques, telles qu’une augmentation du cortisol, et des réponses psychologiques, comme le stress et la tension. Cependant, sa variabilité dans le temps, notamment en réponse aux changements du sommeil, reste floue. Les chercheurs visaient à identifier comment l’hyperexcitation fluctue en temps réel et sa relation avec les variations nocturnes de la qualité du sommeil chez les personnes souffrant d’insomnie.

« L’hyperexcitation est considérée comme un symptôme clé de l’insomnie. Cependant, les chercheurs parlent de choses très différentes lorsqu’ils parlent d’hyperexcitation, allant du sentiment d’agitation à l’augmentation des hormones de stress mesurées dans la salive en passant par les ondes cérébrales à haute fréquence pendant le sommeil », a expliqué auteur de l’étude Lara Rosslerchercheur postdoctoral au Sleep and Cognition Group de l’Institut néerlandais des neurosciences.

« De plus, nous ne savions pas auparavant si l’hyperexcitation était un trait constant des personnes souffrant d’insomnie ou si elle fluctuait au cours des jours et d’une journée à l’autre, ainsi que les causes de ces fluctuations. Nous avons donc voulu mieux comprendre, à l’aide d’une approche basée sur les données, quels sentiments et émotions subjectifs sont caractéristiques de l’hyperexcitation et quels aspects du (mauvais) sommeil y contribuent.

Pour atteindre leurs objectifs, les chercheurs ont recruté 207 adultes âgés de 18 à 70 ans, dont 169 personnes diagnostiquées avec insomnie et 38 sans problèmes de sommeil comme groupe témoin. Les participants ont été recrutés via le registre néerlandais du sommeil et des publicités, les critères de diagnostic de l’insomnie étant basés sur des définitions cliniques standard. Les exclusions comprenaient, entre autres, les participants souffrant de certains troubles mentaux ou neurologiques graves, d’un traitement actif pour la dépression majeure ou de troubles du sommeil spécifiques.

Avant de commencer la phase principale de neuf jours de l’étude, les participants ont rempli plusieurs questionnaires évaluant leurs habitudes de sommeil et leur bien-être émotionnel. Au cours de la période d’observation de neuf jours, les participants ont utilisé leur téléphone portable pour effectuer des évaluations huit fois par jour lorsqu’un bip leur était demandé. Ils ont également fourni des entrées supplémentaires au réveil et avant le coucher, enregistrant des aspects de leur état émotionnel, de la qualité de leur sommeil et de leurs niveaux d’éveil globaux.

Pour capturer des données objectives, les participants portaient des appareils d’actigraphie à leurs poignets, qui surveillaient en permanence les mouvements et la température de la peau en tant que marqueurs indirects des habitudes de sommeil. L’appareil au poignet a permis aux chercheurs de mesurer le repos physique, la durée et la qualité du sommeil, ainsi que le rythme des rythmes de température corporelle centrale, qui sont influencés par le sommeil et les schémas circadiens. Les participants ont également rempli un journal du sommeil chaque matin, détaillant des aspects tels que le temps passé au lit, le temps nécessaire pour s’endormir et la qualité subjective de leur sommeil.

Grâce à ces auto-évaluations et actigraphies quotidiennes, les chercheurs ont collecté et analysé des milliers de points de données individuels. Ils ont utilisé une méthode statistique appelée analyse factorielle exploratoire pour identifier un facteur d’hyperexcitation, défini comme un état émotionnel distinct englobant des sentiments de tension, de stress et d’irritabilité. Ils ont ensuite suivi l’évolution de ce facteur d’hyperexcitation au cours de la journée et de la nuit.

Les résultats de l’étude ont révélé plusieurs modèles distincts d’hyperexcitation. Premièrement, les personnes souffrant d’insomnie ont systématiquement obtenu des résultats plus élevés en matière d’hyperexcitation que celles qui n’ont pas de problèmes de sommeil. Leurs niveaux d’hyperexcitation étaient élevés à tout moment de la journée, mais étaient particulièrement élevés le matin et avaient tendance à diminuer au fil de la journée. Bien que tous les participants aient montré un pic d’hyperexcitation le matin, cette augmentation pendant la nuit était beaucoup plus prononcée pour ceux souffrant d’insomnie. Cette découverte suggère que les personnes souffrant d’insomnie peuvent avoir du mal à « se détendre » pendant le sommeil, ce qui entraîne une tension accrue au réveil.

Les chercheurs ont également découvert que les nuits de sommeil de mauvaise qualité étaient fortement associées à des niveaux plus élevés d’hyperexcitation le lendemain matin. La qualité du sommeil a été déterminée à la fois par des rapports subjectifs et par le timing de certains indicateurs physiologiques comme la température du poignet. Lorsque les participants signalaient une mauvaise qualité de sommeil le matin, ils avaient tendance à ressentir une augmentation plus importante de l’hyperexcitation pendant la nuit. Des marqueurs spécifiques du sommeil, tels que la durée du sommeil et l’efficacité de ce sommeil, ont également joué un rôle dans les niveaux d’hyperéveil matinal.

« L’hyperexcitation est largement caractérisée par des sentiments de stress et d’agitation et est systématiquement plus élevée chez les personnes souffrant d’insomnie que chez les dormeurs normaux », a déclaré Rösler à PsyPost. « L’hyperexcitation est plus forte le matin, dès le réveil, et nos données montrent que cela dépend en grande partie de la qualité perçue du sommeil plutôt que de marqueurs objectifs du sommeil : plus vous êtes insatisfait de votre nuit de sommeil précédente, plus vous serez hyperéveillé. je vais probablement en faire l’expérience. »

« Nous avons été surpris de constater que la qualité perçue du sommeil était plus fortement associée à l’hyperexcitation qu’à toute autre caractéristique individuelle du sommeil, comme la durée totale du sommeil ou le temps passé éveillé après le début du sommeil. Ainsi, plutôt que le nombre total d’heures de sommeil, c’est la satisfaction de votre sommeil qui détermine votre sentiment d’hyperexcitation.

Malgré ces nouvelles connaissances, l’étude présente certaines limites. Les chercheurs n’ont pas utilisé de mesures cliniques directes de l’activité cérébrale pendant le sommeil (telles que la polysomnographie), qui auraient fourni des données plus précises sur le sommeil paradoxal – le stade du sommeil associé aux rêves vifs – et son rôle potentiel dans l’hyperéveil. Les chercheurs ont noté que le sommeil paradoxal fragmenté est souvent lié à un état de stress élevé et à une instabilité émotionnelle le lendemain.

« Nous avons utilisé des journaux de sommeil et des montres actigraphiques pour évaluer le sommeil, mais cela n’a pas permis d’étudier des phases spécifiques du sommeil », a expliqué Rösler. « L’utilisation de dispositifs portables EEG nous aurait permis d’étudier la question de savoir si les changements dans le sommeil paradoxal sont associés à la qualité perçue du sommeil et à une hyperexcitation accrue – une hypothèse que nous explorons actuellement dans une étude de suivi. »

L’étude jette les bases du développement de traitements axés sur l’amélioration de la qualité du sommeil comme moyen potentiel de soulager les symptômes d’hyperexcitation diurne chez les personnes souffrant d’insomnie.

« Nous espérons mieux comprendre les mécanismes neurobiologiques qui contribuent au lien entre l’hyperexcitation et un mauvais sommeil », a déclaré Rösler. « À l’heure actuelle, nous étudions comment les médicaments noradrénergiques affectent à la fois les caractéristiques du sommeil et les symptômes diurnes d’hyperexcitation et d’anxiété afin d’évaluer dans quelle mesure le locus coeruleus, la principale plaque tournante de la noradrénaline dans le cerveau, pourrait être impliqué dans ce processus. »

L’étude, « La dynamique de l’hyperexcitation révèle une augmentation nocturne stimulée par l’insomnie», a été rédigé par Lara Rösler, Erik-Jan van Kesteren, Jeanne Leerssen, Glenn van der Lande, Oti Lakbila-Kamal, Jessica C. Foster-Dingley, Anne Albers et Eus JW van Someren.