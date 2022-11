L’HyperChiller est le meilleur cadeau de moins de 25 $ pour les amateurs de café glacé (et de vin blanc)

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

Tous les buveurs de café glacé ne convoitent pas l’infusion froide. Pour ceux qui préfèrent un profil plus doux, le transforme vos grains de café infusés préférés en café glacé en moins d’une minute. Et pour le blanc vin buveurs qui ont besoin de quelques verres refroidis rapidement, l’HyperChiller à 25 $ amène vos chardonnays, rosés et albariños à une température optimale encore plus rapidement.

Pourquoi c’est un super cadeau: Avec une conception simple à trois chambres – deux qui sont congelées autour d’une autre pour votre boisson – l’HyperChiller refroidit les liquides bouillants en quelques secondes afin que vous puissiez profiter de votre café chaud préféré, thé et vin précédemment non réfrigéré à une température plus fraîche. Il prend autant de place qu’un grand pot de sauce pour pâtes et il est facile à assembler et à nettoyer. Lisez l’examen complet de Crumpe sur l’appareil pratique ici.

Ce que vous paierez: L’HyperChiller ne coûte que 25 $ et descend souvent à 20 $ . Ce gadget sera rentabilisé très rapidement si vous ou la personne à qui vous l’offrez achetez régulièrement du café glacé coûteux ou du café préfabriqué en bouteille et en conserve au magasin.