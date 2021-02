L’hymne révélateur d’Agatha de WandaVision est maintenant en streaming

Avertissement: cet article présente des spoilers pour l’épisode sept de WandaVision.

Notre émission télévisée préférée pour 2021 jusqu’à présent.

Nous parlons, bien sûr, de la révélation dans WandaVisionl’épisode du 19 février, où il a été confirmé que Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) Agnès, voisine de Westview (Kathryn Hahn) n’a pas été victime de la sitcom fictive du super-héros Marvel. Plutôt, Agnès était réellement Agatha Harkness, une sorcière qui remue le pot dans l’hexagone.

Parallèlement à la grande révélation de l’émission Disney +, l’épisode comportait un hymne, intitulé «Agatha All Along», qui expliquait tous les méfaits délicats de la sorcière. Par exemple: « Qui a tout gâché? Ça a toujours été Agatha. Qui a tiré toutes les ficelles du mal? Ça a été Agatha depuis le début. »

Le morceau, qui a été écrit par des auteurs-compositeurs lauréats d’un Oscar Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez, a déjà inspiré d’innombrables mèmes et réactions sur les réseaux sociaux. Et, à partir du mercredi 23 février, la chanson thème est arrivée sur Spotify et Apple Music.