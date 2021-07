«L’hymne national noir» revient dans la saison NFL 2021 après une année de protestations et le commissaire jaillissant de BLM

LA chanson considérée comme l’hymne national noir revient à la saison 2021 de la NFL.

« Lift Every Voice and Sing » a été joué pour la première fois avant le coup d’envoi des compétitions de la semaine 1 la saison dernière, et il va devenir une partie importante des événements de tente de la ligue cette saison.

La « Star-Spangled Banner » est généralement la seule chanson interprétée avant les matchs de la saison, y compris le Super Bowl et le repêchage de la NFL.

« Lift Every Voice and Sing » a été joué avant le Super Bowl LV et est réapparu lors du repêchage en avril, a rapporté Fox News.

Ses paroles, écrites par James Weldon Johnson, étaient un poème avant de devenir une chanson lorsque son frère John Rosamond Johnson l’a mis en musique, selon PBS.

Il met en lumière le passé sombre du pays de l’esclavage.

« Nous avons parcouru un chemin qui a été arrosé de larmes / Nous sommes venus, marchant sur notre chemin à travers le sang des massacrés / Hors du sombre passé / Jusqu’à présent, nous sommes enfin debout / Où se trouve la lueur blanche de notre étoile brillante jeter. »

Le fils a fait ses débuts lorsqu’il a été interprété par 500 écoliers à l’occasion de l’anniversaire du président Abraham Lincoln le 12 février 1900 à Jacksonville, en Floride.

Le projet « Say Their Stories » va également revenir pour amener des athlètes dans le giron pour partager les histoires de victimes d’injustice raciale, selon Front Office Sports.

Tout cela fait partie de l’engagement de la ligue à un engagement de 250 millions de dollars sur 10 ans pour lutter contre le racisme systémique et soutenir les causes de justice sociale et les œuvres de bienfaisance.

La NFL a permis de peindre des phrases comme « End Racism » à l’arrière des zones de but des équipes, et les joueurs ont pu honorer les victimes de racisme systémique et de violence policière l’année dernière avec des patchs et des décalcomanies.

La décision de faire jouer « Lift Every Voice and Sing » lors des matchs de la semaine 1 l’année dernière a été prise alors que les nombreuses métropoles étaient aux prises avec des manifestations de masse et des troubles civils après le meurtre enregistré de George Floyd sous la garde de policiers de Minneapolis.

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a pris le temps lors d’une présentation vidéo d’aborder le mouvement Black Lives Matter et d’admettre que la ligue avait tort « de ne pas avoir écouté les joueurs de la NFL plus tôt », puis a encouragé « tous à s’exprimer et à protester pacifiquement ».

Nous, à la Ligue nationale de football, pensons que la vie des Noirs compte », a-t-il déclaré.

« Je proteste personnellement avec vous et je veux faire partie du changement si nécessaire dans ce pays. »

« Sans les joueurs noirs, il n’y aurait pas de Ligue nationale de football et les manifestations à travers le pays sont emblématiques des siècles de silence, d’inégalité et d’oppression des joueurs, entraîneurs, fans et membres du personnel noirs.

« Nous écoutons, j’écoute, et je vais tendre la main aux joueurs qui ont élevé la voix et à d’autres sur la façon dont nous pouvons nous améliorer et aller de l’avant pour une famille NFL meilleure et plus unie. »

