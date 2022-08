L’hymne de Har Ghar Tiranga avec Prabhas, Virat Kohli, Amitabh Bachchan et bien d’autres fait l’objet de critiques pour cette raison

L’Inde est prête à célébrer le 75e jour de l’indépendance le 15 août et nos célébrités de Bollywood et légendes du cricket se sont présentées dans cet hymne “Har Ghar Tiranga” chanté par Sonu Nigam et Asha Bhosle gagne les cœurs. La vidéo montre le véritable esprit des Indiens en célébrant la diversité à travers. Dans la vidéo, vous pouvez voir Amitabh Bachchan, Anushka Sharma, Virat Kohli et la superstar du sud Prabhas faire leur présence et montrer leur amour pour le pays. Cette vidéo a été partagée par le compte Twitter du ministère de l’Éducation et depuis, elle est devenue VIRALE. La légende de la vidéo disait : “L’hymne HAR GHAR TIRANGA est là pour vous donner la chair de poule et vous plonger dans le drapeau tricolore du patriotisme ! Branchez-vous dessus et évoquez les émotions profondes de l’amour pour votre patrie.”

L’hymne de Har Ghar Tiranga fait polémique pour la promotion de l’hindouisme, selon les utilisateurs de Twitter

#HarGharTiranga: L’Hymne HAR GHAR TIRANGA est là pour vous donner la chair de poule & vous plonger dans le tricolore du patriotisme ! Accordez-vous et évoquez les émotions profondes de l’amour pour votre patrie.#TirangaAnthem #AmritMahotsav #MainBharatHoon pic.twitter.com/JNoqRlUf8H Ministère de l’Éducation (@EduMinOfIndia) 4 août 2022

Har ghar triranga vedio est fait sur la base de la division de la communauté en 2 catergare hindou et musulman pourquoi ils vedio ne présentent aucun musulman, il ne présente que la communauté la plus élevée en voyant cette vidéo, nous comprenons directement quelle INTENTION DU GOUVERNEMENT CERTRAL R POUR QUE CELA N’ARRIVERA PAS SMS (@SARAFARAZAHMED) 6 août 2022

Montrez seulement le mandir, ne montrez pas la chanson masjid ou church.politics Nur Hossain Sardar (@Nurhossian85) 4 août 2022

TIRANGA est en effet dans le cœur et l’âme de chaque Indien, il n’est pas nécessaire de se montrer comme ça et très honteux qu’aucune photo ou vidéo du Mahatma Gandhi, Jawahar Lal Nehru et d’autres combattants de la liberté. Ce n’est rien d’autre qu’un coup marketing pour MODI.. Il devrait y avoir un emploi dans chaque foyer. Raja Ovais (@RajaOvaiskhan) 6 août 2022

Publicité totale pour le gouvernement …. Ranju Hundal (@hundal_ranju) 5 août 2022

Alors que la vidéo devient virale, beaucoup la critiquent et l’appellent une publicité, tandis que certains critiquent le fait qu’il s’agit d’un programme politique où le gouvernement tente de promouvoir l’hindouisme car il n’y a aucun individu musulman ou aucune autre communauté montrée dans la vidéo en dehors des hindous, Eh bien, le pays appartient à tous les Indiens.