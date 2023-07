L’hydrogène vert fait le buzz. Mais les coûts sont un point d’achoppement

Réservoirs de stockage d’hydrogène en Espagne en mai 2022. L’hydrogène a une gamme variée d’applications et peut être déployé dans un large éventail d’industries.

Le buzz autour de l’hydrogène est devenu de plus en plus fort au cours des dernières années – beaucoup le considèrent comme un outil important pour réduire l’empreinte environnementale de l’industrie lourde et aider les économies à atteindre les objectifs nets zéro.

La filière de l’hydrogène vert, centrée sur sa production à partir de sources d’énergie renouvelables comme l’éolien et le solaire, suscite un intérêt particulier et compte des bailleurs de fonds de premier plan.

Parmi eux, le chancelier allemand Olaf Scholz, qui l’a qualifiée en 2022 de « l’une des technologies les plus importantes pour un monde climatiquement neutre » et de « la clé de la décarbonation de nos économies ».

Dans le monde des affaires, les multinationales de Iberdrola pour Siemens Énergie cherchent également à jouer dans l’hydrogène vert.

Mais s’il y a énormément d’enthousiasme pour le potentiel de l’hydrogène – l’Agence internationale de l’énergie le décrit comme un « vecteur énergétique polyvalent » – il y a aussi des défis indéniables.

Pour commencer, la grande majorité des production d’hydrogène est toujours basé sur les combustibles fossiles, et non sur les énergies renouvelables – un fait clairement en contradiction avec les objectifs de zéro net.

Et en ce qui concerne spécifiquement l’hydrogène vert, les coûts de production sont un problème important et devront être réduits dans les années à venir.

Le transport de l’hydrogène des sites de production aux utilisateurs est un autre facteur tout aussi important à considérer.