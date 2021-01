Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Vendredis d’été a un culte pour de bonnes raisons.

Depuis le lancement de leur Masque Jet Lag le plus vendu en 2018, la marque fondée par des femmes a publié produits de soins de la peau qui changent la donne qui ont permis aux femmes du monde entier d’aimer la peau dans laquelle elles sont. Moi y compris! Il ne m’a pas fallu longtemps pour exécuter la Sephora la plus proche après leur dernier produit, le Gel-crème hydratant sans huile Cloud Dew lancé il y a quelques semaines.

le Hydratant Cloud Dew est venu au moment parfait aussi. J’étais à la recherche d’un hydratant léger qui sauverait ma peau d’hiver desséchée mais ne me ferait pas sortir. Et le Cloud Dew n’a pas déçu! le crème gélatineuse donne à votre peau un éclat hydraté instantané grâce à des ingrédients puissants comme l’acide hyaluronique et l’enzyme d’ananas.