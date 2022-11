L’humoriste Sunil Pal accuse l’actrice d’avoir terni l’image de la communauté

L’actrice de télévision Urfi Javed, qui fait la une des journaux depuis qu’elle Bigg Boss OTT en 2020 en raison de sa déclaration de style unique, a toujours parlé de tout. Récemment, le comédien Sunil Pal l’a critiquée pour ses vêtements et l’a appelée paagal.

Il a partagé une vidéo dans laquelle on peut l’entendre dire : « ye Urfi Javed pagla gayi h kya (Urfi Javed a-t-elle perdu la tête ?) Je voudrais remercier la femme qui s’est plainte contre Uorfi. Je pense qu’Urfi veut faire quelque chose pour qu’elle puisse entrer dans la discussion. Même si c’est illégal. Portant moins de vêtements, a pris le nom d’Urfi Javed. Je n’aime pas la façon dont elle joue avec notre saint nom musulman.









Sunil Pal a ajouté: «Je pense que tout le monde devrait se réunir et expliquer à cette sœur. Ne le punis pas, dis-lui ce fils, travaille dur. Travailler, apprendre. En exécutant ce corps, vous pouvez obtenir du succès pendant deux à quatre jours en exécutant l’orgue, mais vous n’obtiendrez aucun pic. Mais il me semble que c’est ce qu’elle voulait. Parce qu’il y avait des discussions, donc délibérément utilisé pour porter moins de vêtements. Elle avait l’habitude d’être nue pour être dans les nouvelles. Je comprends qu’elle est venue avec une très mauvaise intention de mériter son nom dans cette profession. Quelle que soit votre situation. Tu pourrais travailler dur. Beaucoup de filles se sont manifestées en travaillant dur. Vous ne faites pas urfi comme ça. Vous voulez manger du barfi avec une telle négligence ou cela ne peut pas arriver. Alors frère, améliorez-vous, travaillez dur. Remercie la sœur qui s’est plainte contre toi que tu as un petit nom. En tant que frère, je vous dirai que si Urfi sort sur la route, alors portez des vêtements. Sœur porte des vêtements, qui coule est une honte le bijou d’une femme. J’ai compris. Tous mes vœux.”

Plus tôt, Urfi Javed a donné une réponse appropriée aux trolls en publiant des photos audacieuses d’elle-même. Partageant les photos, elle a écrit : « Sans vergogne mais jolie. De plus, la définition de la décence, de la vulgarité diffère d’une personne à l’autre. Pour certaines personnes, il montre des fûts, pour certains, il porte un bikini, pour certains, c’est juste Uorfi Javed. J’ai donc décidé de n’écouter personne. Soyez mon propre juge. Si ce que je mets ou ne mets pas sur mon corps te dérange, va te faire foutre !