L’humoriste s’instruit pour son sketch sur “Indian Funerals”

La comédie n’est pas un morceau de gâteau que tout le monde peut “faire cuire”. Il faut un sens de la relatabilité avec de l’humour. Cependant, cela ne signifie pas que chaque sujet sensible abordé est pertinent pour le public. C’est ce qui s’est passé avec un comédien de stand-up dont le sketch sur les “funérailles indiennes” a été fortement critiqué sur les réseaux sociaux après que les utilisateurs l’ont trouvé plus ennuyeux et moins comique.

Jeeveshu Ahluwalia, qui se qualifie lui-même de “Laughterpreneur”, a partagé son article sur les “funérailles indiennes” et en a publié un aperçu sur la plateforme de partage de photos. Il a commencé par dire: “Les Indiens ne sont pas les bonnes personnes pour avoir des funérailles… comme si nous ne réagissions pas bien.” Ajoutant à cela, il a fait une remarque insensible sur les femmes qui pleurent à haute voix lors des derniers rites de quelqu’un et sur le fait qu’elles ne peuvent pas contrôler leurs émotions pendant les funérailles. Son morceau n’allait pas bien avec les Indiens qui l’appelaient “pas drôle du tout”.

Les internautes l’ont fustigé pour avoir fait des commentaires inconsidérés par souci de comédie alors que l’un d’eux a commenté: “Complètement ridicule !! Tout n’est pas drôle !! Se moquer des émotions des gens n’est pas une comédie !! Mets-toi à la place et réfléchis mec ». “Pas drôle du tout. Je pense que vous n’avez pas encore vu d’enterrement. C’est pourquoi tu ne connais pas la douleur de ces gens », a claqué l’autre.

Le troisième utilisateur s’est exclamé, “Dead jokess” tandis que le quatrième a écrit, “Je ne peux pas arrêter de rire parce que ça n’a jamais commencé. Je pense que cette citation boiteuse est toujours meilleure que son script.

Plus tôt, le comédien Harsh Gujral a été appelé pour avoir été grossier avec les femmes du public après que les utilisateurs aient trouvé son langage « rugueux » et « irrespectueux ». Dans une autre vidéo virale, Gaurav Gupta a été critiqué pour son sketch sur le fait d’avoir une fille qui, selon ses propres termes, équivaudrait à un “plan de retraite” parfait.

