L’humoriste se prend pour PV Sindhu

Il n’est pas rare de rencontrer des personnes qui ressemblent étrangement à des personnalités populaires. Dans de tels scénarios, de nombreuses personnes sont ravies et oublient parfois que la personne n’est pas la véritable célébrité. Lors d’un incident similaire, une humoriste était excitée lorsque quelqu’un l’a reconnue à l’aéroport et lui a demandé une photo. Cependant, son enthousiasme s’est effondré après avoir réalisé qu’elle était prise pour la star du badminton PV Sindhu. Dans un message sur Twitter, la comédienne de stand-up de 25 ans, Abby Govindan, a partagé qu’une personne lui avait demandé une photo dans un aéroport en Inde et qu’elle était « ravie d’être reconnue ». Mais son excitation n’a pas duré longtemps puisque l’intéressé a révélé qu’il était un “grand fan de badminton”.

“Un gars à l’aéroport en Inde a demandé une photo avec moi et j’étais tellement excité d’être reconnu jusqu’à ce qu’il dise” je suis un grand fan de badminton “et j’ai réalisé qu’il pensait que je suis PV Sindhu”, lit-on dans le tweet.

un gars à l’aéroport en Inde a demandé une photo avec moi et j’étais tellement excitée d’être reconnue jusqu’à ce qu’il dise “Je suis un grand fan de badminton” et j’ai réalisé qu’il pensait que j’étais PV Sindhu— abby govindan (@abbygov) 6 février 2023

La publication a rapidement gagné du terrain et a incité une multitude d’utilisateurs à réagir.

Un utilisateur a demandé: “Elle mesure environ un pied de plus que toi, comment a-t-il fait pour gâcher ça?”

elle est comme un pied de plus que toi, comment a-t-il pu gâcher ça – le meilleur (@chotapotus) 6 février 2023

À cela, le comédien a répondu: “Elle mesure 2 pouces de plus”.

Un autre utilisateur a dit: “c’est hilarant, au revoir”.

Une personne a convenu que le comédien partage en effet certaines fonctionnalités avec PV Sindhu.

“Je ne vais pas mentir, vous lui ressemblez un peu”, lit-on dans un commentaire.

“Je craque”, a écrit une personne.

Un autre utilisateur a déclaré: “Une victoire est une victoire Abby”.

Abby Govindan est une humoriste et écrivaine basée à New York, aux États-Unis.

L’année dernière, en août, une vidéo amusante d’un sosie du fondateur de BharatPe, Ashneer Grover, a attiré l’attention de tous sur Internet. Dans le clip, qui aurait été filmé au temple ISKCON à Vrindavan, dans l’Uttar Pradesh, une personne portant une chemise à carreaux orange a été vue en train de chanter et d’applaudir. La personne portait également des lunettes similaires à celles de l’ancien juge de Shark Tank India.

Au fur et à mesure que la vidéo tournait, elle a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, dont une d’Ashneer Grover. Partageant la vidéo, Grover a écrit dans un tweet : “Je partage cependant mon niveau de dévotion dans les affaires.”

