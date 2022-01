L’humoriste Saloni Gaur révèle que Kangana Ranaut s’en prend à ses vidéos de mimétisme

Le comédien Saloni Gaur a révélé que Kangana Ranaut s’en était pris à elle à plusieurs reprises pour son imitation de l’acteur de Bollywood. Les vidéos de Gaur présentent des imitations impassibles de Ranaut avec des prises de position satiriques sur les opinions de l’acteur qui ont souvent suscité la controverse. Outre Ranaut, les sketches de Gaur la présentent également dépeignant d’autres personnages pour livrer des parodies de diverses situations sociopolitiques. Selon un rapport de l’Hindustan Times, Gaur a parlé de ses réflexions sur Ranaut. Elle a déclaré à la publication qu’elle n’avait pas rencontré l’acteur, mais ce dernier était au courant de ses vidéos et s’en était pris à elle. « J’ai vraiment aimé lire ce qu’elle a écrit (rires). Je la respecte pour ses talents d’actrice; elle est merveilleuse. Je me fiche de ce qu’elle dit parce que c’est son système de croyance personnel », a déclaré le rapport citant Gaur.

Gaur a parfois été critiquée par ceux qui prétendent que sans ses impressions de Kangana Ranaut, elle n’aurait pas d’identité. L’humoriste accepte les critiques et ne s’en soucie pas tant que ça, surtout si elle se fait troller de façon amusante. Elle a dit que les gens la connaissaient principalement à cause de son célèbre personnage de Nazma Appi et qu’elle pouvait arrêter de faire les impressions de Ranaut à tout moment. Même si elle imite l’acteur, c’est Gaur qui tire les ficelles puisque c’est elle qui écrit les scénarios.

Gaur a fait ses débuts d’actrice le mois dernier avec l’émission Web Campus Diaries. L’une des vidéos notables de Gaur impliquant Ranaut qui a créé un buzz sur les réseaux sociaux était venue en 2020. À l’époque, Ranaut se querellait avec le chanteur Diljit Dosanjh. Gaur avait recréé la prise de bec Kangana-Diljit comme une manifestation universitaire et c’était hilarant. La vidéo faisait partie de son émission sur « Uncommon Sense with Saloni » de Sony LIV et le clip de six minutes et demie établit un parallèle entre l’agitation des agriculteurs et une manifestation d’étudiants pour protéger les droits des travailleurs de la cantine.

Une autre des vidéos à succès de Gaur impliquait une version satirique des examens du conseil CBSE qui avaient été annulés la même année. Dans le sketch, elle a mis en scène l’horreur de la tante « Pados wali » de ne pas connaître les marques des autres enfants. « Mai ab mohallay mai kiska résultat puchungi ? (à qui vais-je demander le résultat maintenant ? » a déclaré Gaur, imitant une femme d’âge moyen qui est presque hystérique après avoir appris que le gouvernement avait annulé tous les documents en attente pour les examens de classe 10 et 12 du CBSE.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.