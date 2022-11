L’humoriste légendaire Gallagher est mort à 76 ans

Le comédien Gallagher, surtout connu pour avoir brisé des pastèques avec un marteau, est décédé. Il avait 76 ans.

Son ancien manager de longue date, Craig Marquardo, a confirmé à Fox News Digital qu’il est décédé entouré de ses proches en Californie.

“Le légendaire comédien connu sous le nom de Gallagher est décédé à l’âge de 76 ans”, a-t-il expliqué dans un communiqué.

GALLAGHER SORT DU COMA, RACONTANT DES BLAGUES

“Après une courte bataille pour la santé, Gallagher, né Leo Gallagher, a succombé à ses maux et est décédé entouré de sa famille à Palm Springs, en Californie. Il avait déjà subi de nombreuses crises cardiaques, ce dont lui et David Letterman ont parlé lors d’une apparition quelques ans en arrière.”

Gallagher est devenu un nom familier en 1980 avec sa comédie spéciale “An Uncensored Evening”, qui a été réalisée par Mike Nesmith de la renommée “The Monkees”. C’était le premier stand-up spécial jamais diffusé sur la télévision par câble. Il en a fait 12 autres pour Showtime au cours des 27 années suivantes. Seul George Carlin a fait plus.

Gallagher est devenu célèbre grâce à un morceau intelligent qu’il a fait avec un marteau de forgeron fait à la main qu’il a surnommé le “Sledge-O-Matic”, au cours duquel à la fin du morceau, il écraserait de la nourriture sur scène et la vaporiserait dans le public.

Marquardo a décrit le succès massif de Gallagher en disant: “Il a été le comédien n ° 1 en Amérique pendant 15 ans, en partie en raison de la popularité de ses émissions spéciales de stand-up diffusées sur MTV à ses débuts, lui apportant un tout nouveau public. “

Pendant des décennies, Gallagher est resté sur la route en tournée à travers l’Amérique. Son représentant a déclaré qu’il détenait très probablement un record pour le plus de dates de stand-up.

Gallagher a fait de fréquentes tournées jusqu’à ce que la pandémie de coronavirus frappe, après quoi il a passé son temps à rendre visite à son fils, Barnaby, et à sa fille Aimee, qui était apparue avec lui dans ses spéciaux quand elle était plus jeune.

“Gallagher était connu pour son style avant-gardiste, ses jeux de mots brillants et ses accessoires inventifs. Au cours de ses dernières années, il a réalisé une longue publicité Geico, est apparu dans son premier film (“The Book of Daniel”) et a lancé une tournée d’adieu. Gallagher avait ses détracteurs, c’était un talent indéniable et une success story américaine”, a conclu son ancien manager dans son communiqué.

En 2003, le comédien s’est présenté comme gouverneur de Californie en tant qu’indépendant.

LE COMÉDIEN GALLAGHER HOSPITALISÉ APRÈS AVOIR SUBI UNE CRISE CARDIAQUE

“Je l’ai fait pour faire de la publicité”, a déclaré Gallagher lors d’une interview avec le Vallejo Times Herald en 2019.

Dans sa campagne, il s’est engagé à chanter l’hymne national en espagnol et à “déblayer les autoroutes du sud de la Californie à l’aide d’hélicoptères militaires”, selon le média.

“J’ai des insultes pour les deux camps”, a-t-il ajouté.

Après avoir reçu près de 5 500 voix, Gallagher a terminé à la 16e place lors de l’élection de révocation du gouverneur de l’État.

En 2016, l’humoriste a subi plusieurs batailles sanitaires.

Gallagher a eu une crise cardiaque dans un bar du Texas avant de monter sur scène pour une représentation en avril de la même année.

Il a été immédiatement hospitalisé et les médecins l’ont plongé dans un coma artificiel.

Gallagher a déjà subi une crise cardiaque mineure après s’être effondré lors d’une représentation au Minnesota.

Il laisse dans le deuil son fils, Barnaby, et sa fille, Aimee.