L’humoriste indien se fait critiquer pour la routine critiquant le choix de sa mère chez les hommes

La comédie stand-up est devenue un mode de divertissement connu de nos jours. Les gens ont généralement recours à regarder des vidéos humoristiques pendant leur temps libre. Il y a aussi des gens qui vont dans des endroits pour regarder ces sets en direct. Dans un autre incident similaire, une vidéo qui devient virale montre une comédienne de stand-up Shashi Dhiman en train de jouer. L’utilisateur de Twitter qui s’appelle Byomkesh a téléchargé une partie de son set. La vidéo complète a été téléchargée sur YouTube sous le titre “Rencontres et parents indiens”.

La petite vidéo est devenue problématique et un motif d’inquiétude pour beaucoup. Dans la vidéo, on peut la voir critiquer le choix de sa mère chez les hommes. « Je ne me marierai jamais selon les souhaits de ma mère parce que je vois mon père tous les jours. Elle a un si mauvais choix”, dit la femme. Voici la vidéo entière. Vous pouvez voir la partie spécifiée à 3:35.

Depuis sa mise en ligne, la vidéo sur Twitter a réussi à recueillir plus de 525 000 vues. « Hahahah.. Humour sarcastique ke naam pe kuch bhi », a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Blatant badtamtezi, les comédiens de Thursday Stand Up pensent qu’ils peuvent dire n’importe quoi sur n’importe qui sous couvert d’humour noir. Voici quelques réactions :

Cela nous dit d’où elle tire son look. Mystère résolu.— MK (@KhodifadMausam) 17 novembre 2022

Quelqu’un devrait partager ce clip avec son père. Qu’il voie aussi quelle brillante interprète sa fille est devenue. Malade….— Auteur Rahul Tushar (@rahul_thats_you) 17 novembre 2022

Trucs dégoûtants Comédie ke nam p kuch bhi— Digital.Abhishek (@abhishek_das_01) 17 novembre 2022

La comédie debout tombe à un nouveau niveau bas tous les jours – kushal gaddhyan (@kushalgaddhyan) 17 novembre 2022

Pendant ce temps, plus tôt, une vidéo devenue virale sur Twitter parlait de la brillante série de femmes sur le sexisme, le racisme et le patriarcat. Téléchargée par l’utilisateur de Twitter Sanjoy Ghose, la vidéo a recueilli près de 4 millions de vues. La vidéo est à l’origine d’Australia’s Got Talent. “Brillant sur le sexisme, le racisme et le patriarcat!” lire la légende. Dans la vidéo, on peut l’entendre dire: “Mon nom est elle, qui s’écrit HE et c’est tout. Oui, c’est mon nom et ce n’est pas mon pronom. Les gens se confondent tout le temps. Elle poursuit en racontant une expérience personnelle. Elle raconte : « L’autre jour, je buvais dans un pub. Ce garçon mignon est venu vers moi et il m’a dit comment tu t’appelles.” Lorsqu’ils ont répondu, les garçons ont dit: “Ravi de te rencontrer Hoe.” En disant cela, la foule éclate de rire.

