L’humoriste et star de Netflix David A. Arnold est mort à 54 ans

Avec deux spéciaux Netflix à son actif et une tournée comique en cours, le comédien David A. Arnold est décédé mercredi à 54 ans.

Arnold, qui honore l’industrie depuis des décennies, n’a lancé son deuxième stand-up Netflix “It Ain’t For The Weak” qu’en juillet. Son émission a été produite par la société de production de Kevin Hart.

Dans une déclaration au Los Angeles Times, sa famille a révélé la nouvelle bouleversante en écrivant : “Nous confirmons le décès prématuré de notre mari, père, frère et ami… David est décédé paisiblement aujourd’hui à son domicile et les médecins ont statué sur la cause du décès due à des causes naturelles. Veuillez garder notre famille dans la prière et respecter notre vie privée en ce moment car nous sommes tous choqués et dévastés par cette perte.”

Arnold, dont les crédits incluent le créateur de « That Girl Lay Lay » sur Nickelodeon et un écrivain sur « Fuller House » de Netflix, laisse derrière lui deux filles et une femme.

En 2020, Arnold a célébré son anniversaire de sobriété, partageant son accomplissement dans un Message Facebook.

Son arrêt le plus récent lors de sa tournée “Pace Ya Self” était à San Francisco du 2 au 3 septembre. Son prochain arrêt aurait été dans le New Jersey du 22 au 24 septembre.

Aucun autre commentaire n’a été partagé par sa famille pour le moment.