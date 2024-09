L’humoriste DL Hughley critique le nez de Janet Jackson, la « femme blanche », pour avoir insulté Kamala Harris

Le « roi de la comédie » DL Hughley n’a pas mâché ses mots en réponse aux commentaires viraux de Janet Jackson sur la race de la vice-présidente Kamala Harris.

« L’interview de #JanetJacksons ressemblait à un meeting de #Trump ! Pour info !! C’est un peu ironique de se demander si quelqu’un est noir alors que vous respirez par le nez d’une femme blanche ! » a partagé Hughley dans un article publié dimanche publier sur X.

La condamnation de Hughley intervient après que Jackson ait spéculé sur la course du candidat démocrate à la présidence dans une interview avec Le Gardien publié samedi.

« Elle n’est pas noire. C’est ce que j’ai entendu. Elle est indienne », a déclaré Jackson lors de l’interview. « Son père est blanc. C’est ce qu’on m’a dit. Je veux dire, je n’ai pas regardé les nouvelles depuis quelques jours… On m’a dit qu’ils avaient découvert que son père était blanc. »

Jackson a ensuite présenté des excuses publiques, mais il a été révélé plus tard qu’elles avaient été faites sans son autorisation. Le représentant qui a présenté les excuses a déclaré plus tard au Daily Beast qu’il avait été licencié à cause de l’incident.

Les réactions aux messages non filtrés de Hughley ont été diverses. Certains se sont mis d’accord pour dénoncer les commentaires de Jackson tandis que d’autres les ont humiliés. Les Hughley acteur pour être tombé si bas.

Après s’en être pris à son nez, Hughley a envoyé deux autres messages destinés à la gagnante du Grammy.

« #KamalaHarris a cette apparence parce qu’elle a une mère indienne et un père jamaïcain ! #JanetJackson a cette apparence parce qu’elle a un chirurgien esthétique ! », a-t-il écrit dimanche.

« Tout ce que je sais, c’est que #Kamala ressemble à ce qu’elle était quand elle était à Oakland ! Mais Janet ne ressemble pas à ce qu’elle était quand elle était Penny ! Qu’est-ce qu’il y avait dans ce fer ? », a-t-il ajouté, faisant apparemment référence au rôle récurrent de Jackson dans le rôle de Penny Gordon Woods dans la sitcom des années 1970 Bons moments.

Un représentant de Hughley a déclaré qu’il n’avait rien à dire sur ses commentaires « au-delà de ce qu’il a publié ».