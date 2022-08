L’humoriste brésilien Jô Soares, animateur de talk-show, décède à 84 ans

BRASILIA, Brésil – Jô Soares, l’un des humoristes et stars de la télévision les plus notables du Brésil, est décédé tôt vendredi matin à Sao Paulo. Il avait 84 ans.

“Jô était un grand ami, intelligent, perspicace, plein d’humour et aimait une bonne conversation”, a écrit la légende du football Pelé sur Twitter. “Je me réveille très triste en apprenant que cette grande star nous a quittés.”

José Eugênio Soares est né à Rio de Janeiro et, enfant, il voulait être diplomate, suivant les traces de son arrière-grand-père qui avait également été gouverneur de l’État d’Espirito Santo. Soares parlait cinq langues (portugais, anglais, français, italien et espagnol) à différents niveaux de maîtrise.

Sa première participation à des films musicaux remonte à 1954 et ses débuts à la télévision en 1958. Il commence à écrire, réaliser et créer des personnages avec son humour caractéristique. Il a également écrit des livres et des chroniques dans les journaux, déployant souvent sa tonique de comédie et d’ironie.