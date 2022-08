L’humoriste brésilien Jô Soares, animateur de talk-show, décède à 84 ans

BRASILIA, Brésil (AP) – Jô Soares, l’un des humoristes et stars de la télévision les plus notables du Brésil, est décédé tôt vendredi matin à Sao Paulo. Il avait 84 ans.

Soares était hospitalisé depuis le 28 juillet pour une pneumonie, selon l’hôpital Sirio Libanes de Sao Paulo. Il n’a pas fourni la cause de sa mort dans la note publiée sur son site Internet.

“Jô était un grand ami, intelligent, perspicace, plein d’humour et aimait une bonne conversation”, a écrit la légende du football Pelé sur Twitter. “Je me réveille très triste en apprenant que cette grande star nous a quittés.”

José Eugênio Soares est né à Rio de Janeiro et, enfant, il voulait être diplomate, suivant les traces de son arrière-grand-père qui avait également été gouverneur de l’État d’Espirito Santo. Soares parlait cinq langues (portugais, anglais, français, italien et espagnol) à différents niveaux de maîtrise.

Il a étudié en Suisse à l’adolescence, où il s’est intéressé au théâtre. À son retour au Brésil après l’échec de l’entreprise de ses parents, il a commencé à suivre des cours de théâtre.

Sa première participation à des films musicaux remonte à 1954 et ses débuts à la télévision en 1958. Il commence à écrire, réaliser et créer des personnages avec son humour caractéristique. Il a également écrit des livres et des chroniques dans les journaux, déployant souvent sa tonique de comédie et d’ironie.

Il a commencé à animer des talk-shows à la fin des années 1980, et “Un baiser du gros homme” est devenu un slogan courant. Il a interviewé des centaines de sommités dans son émission Programa do Jô, que le géant de la télévision Globo a diffusée de 2000 à 2016.

Soares n’a eu qu’un seul fils, Rafael, décédé en 2014. À l’époque, Soares a continué à travailler et lui a rendu hommage à l’antenne.

“Un baiser du gros homme, et la vie continue”, a-t-il déclaré. “La vie est, vous savez, ce que nous sommes venus faire ici.”

Débora Álvares, The Associated Press