L’humilité de Coinbase – The New York Times

Le ballonnement était particulièrement grave pour l’équipe du service client de Coinbase. Les nouveaux membres du personnel ont souvent l’impression qu’ils n’ont pas assez à faire. “J’ai reçu peut-être quatre appels téléphoniques par jour pendant un certain temps”, a déclaré David Visini, un employé du service client qui a été licencié. “C’était mort, mort, mort.”

Mme Choi, la directrice des opérations, a reconnu que Coinbase avait “surembauché” pendant la pandémie et a déclaré qu’il était difficile d’intégrer de nouvelles recrues dans un environnement éloigné.

“Je ne sais pas si nous avions exactement le bon ensemble d’outils pour les mettre en place pour réussir”, a-t-elle déclaré.

Le marché de la cryptographie s’est effondré en mai, faisant chuter le cours de l’action de Coinbase d’environ 60 %. Au premier trimestre, les revenus de Coinbase ont chuté de 27% par rapport à l’année précédente, à 1,17 milliard de dollars, alors même que ses dépenses ont plus que doublé, à 1,72 milliard de dollars.

Ses concurrents semblent mieux s’en sortir. Sam Bankman-Fried, directeur général de FTX, a déclaré dans un e-mail que ses résultats financiers étaient “semblables” à ceux de l’année dernière, lorsque la société avait enregistré des bénéfices d’environ 350 millions de dollars. Binance, la plus grande bourse au monde, a refusé de révéler les chiffres de ses revenus. Mais en juin, le fondateur et directeur général de la société, Changpeng Zhao, annoncé qu’il embauchait pour 2 000 postes vacants.

Ce mois-là, les employés de Coinbase ont fait circuler une pétition demandant l’éviction de plusieurs hauts dirigeants. M. Armstrong a répondu agressivement sur Twitter, appelant les employés mécontents à démissionner. Mais lors d’une réunion du personnel, lui et d’autres dirigeants ont adopté une note plus conciliante, affirmant que les employés devraient garder confiance dans la cryptographie et que l’entreprise sortirait plus forte du tumulte, selon deux personnes présentes.

Quelques jours plus tard, l’entreprise a licencié 1 100 employés.