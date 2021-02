L’actrice de Bollywood et passionnée de fitness Disha Patani a l’air époustouflante dans un ensemble noir dans une nouvelle publication sur les réseaux sociaux lundi.

Disha a posté une photo sur Instagram dans une robe tube noire, complétant le look avec une pièce de cou émeraude, des boucles d’oreilles émeraude, des lèvres nues et des yeux audacieux. Elle a choisi une girafe et un emoji de feuille comme légende.

Disha sera ensuite vu dans Radhe, avec Salman Khan. Le film a également Randeep Hooda dans le casting et est réalisé par Prabhudeva. Radhe est prévu pour une sortie théâtrale sur l’Aïd.

Elle a également hâte de retrouver le cinéaste Mohit Suri pour Ek Villain 2. L’actrice a collaboré avec Suri dans leur film 2020 Malang.

Disha sera également vu dans KTina, produit par Ekta Kapoor. Le film met également en vedette Akshay Oberoi et Sunny Singh.