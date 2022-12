L’humble demande de Zomato aux clients donnant des instructions de cuisson devient virale

C’est un lien totalement différent entre les Indiens et la nourriture qui ne peut être décrit avec des mots. Desis aime que leur nourriture soit bien cuite, uniformément épicée et personnalisée selon leurs goûts. Même lorsqu’ils commandent de la nourriture via des applications de livraison, les gens veulent que leurs repas soient préparés avec des «instructions de cuisson» spéciales données aux restaurants et aux points de vente d’alimentation. Comme toutes les autres applications, Zomato a également une section où les gens peuvent donner des instructions après avoir ajouté leurs articles préférés à leurs paniers. Alors que plusieurs demandent aux hôtels d’éviter ou de préférer certains légumes, certains se contentent de donner des commentaires génériques qui ont fait remarquer la même chose à l’application de livraison sur Twitter.

Zomato a demandé aux utilisateurs de ne pas donner d’instructions telles que “Bhaiya Accha Banana” (Frère, rends-le bon) aux restaurants et a écrit : “les gars, s’il vous plaît, arrêtez d’écrire” bhaiya accha banana “comme instructions de cuisson”. dépeint leur frustration ou leur embarras face aux « instructions de cuisine ».

les gars, s’il vous plaît, arrêtez d’écrire “bhaiya accha banana” comme instructions de cuisson ‍♂️— zomato (@zomato) 22 décembre 2022

Cependant, les internautes n’ont pas soutenu le commentaire décalé de Zomato et ont commencé à le critiquer pour ses frais de livraison et d’emballage élevés. “Zomato, s’il vous plaît, arrêtez de prendre de l’argent supplémentaire au nom des frais de livraison et des taxes”, s’est exclamé un utilisateur tandis qu’un autre a répondu : “S’il vous plaît, arrêtez de prendre autant de frais de livraison. Même pour la distance, moins de 1-2 km u charge Rs. 40. »

Zomato, s’il vous plaît, arrêtez de prendre de l’argent supplémentaire au nom des frais de livraison et des taxes ‍♀️— Bhumi (@bhumii_jain) 22 décembre 2022

S’il vous plaît, arrêtez de prendre autant de frais de livraison. Même pour une distance inférieure à 1-2 km, vous chargez Rs. 40.— Vibha Tiwari (@ VibhaTi32580595) 22 décembre 2022

Certains ont même jeté un coup d’œil au tweet de Zomato et ont dit : « Que devraient-ils alors écrire ? N’est-ce pas contre la liberté d’expression? Notre droit fondamental ? Un autre utilisateur a posté une photo d’un insecte mort trouvé dans la nourriture qu’il avait commandée et a fait remarquer : « D’après ma dernière expérience de commande, j’écrirai « bhaiya koi makhi mat daal dena » (Bro, ne mets pas de mouche).

Que doivent-ils alors écrire ? N’est-ce pas contre la liberté d’expression? Notre droit fondamental ? #raisevoice— Subhabrata Das (@Subhabrata_Daz) 23 décembre 2022

Récemment, un utilisateur de Twitter a souligné la stratégie marketing de Zomato en proposant des noms d’aliments bizarres comme “Dumb Biryani” et “Bhookha Sher” au public cible avec son sarcasme.

