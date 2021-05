L’humanité triomphe de l’inhumanité prouve Abhinav Srihan, fondateur de Dogs ‘Inn | Nouvelles des gens

New Delhi: Les chiens sont l’un des cadeaux les plus précieux que nous ayons, même s’il y a des gens qui ont de la compassion, ils sont rares lorsqu’il s’agit de faire un don à leurs organisations de bien-être. Et s’il y a quelqu’un là-bas qui partage cet enthousiasme, les animaux ont désespérément besoin d’aide. Abhinav Srihan, fondateur de Dogs ‘Inn et de l’ONG Fauna, contribue au bien-être des chiens.

Il est enquêteur consultant, cinéaste et ancien professionnel des médias, en plus d’être un sauveteur d’animaux. C’est un homme doté d’une mine d’informations sur les espèces sauvages indiennes et exotiques, les méthodes de conservation, l’architecture des volières et le commerce des espèces sauvages en Inde.

Il a réhabilité d’innombrables oiseaux sauvés d’une captivité illégale, négligés dans de minuscules cages et rejetés par des propriétaires calleux, grâce à sa vaste expertise. Dans la mesure du possible, ils ont été réintroduits dans la nature.

Il a collaboré avec des organisations telles que TRAFFIC au World Wildlife Fund, Humane Society International et World Animal Protection sur des questions telles que l’équitation, les élevages de volailles, les combats de chiens et les combats d’animaux, ainsi qu’en tant qu’inspecteur nommé par le gouvernement pour enquêtes sur les fermes laitières de Delhi.

En matière de bien-être animal, Abhinav est l’une des personnes les plus solidaires. En tant que membre d’une équipe de responsables du gouvernement local et de sauveteurs, il a dirigé l’évacuation, l’alimentation et le transfert des animaux pendant la tragédie de la tempête de l’Uttarakhand.

En outre, des enquêtes ont été menées sur la possession d’espèces sauvages illicites vendues sur des marchés d’animaux tels que Mehboob chowk à Telangana, Nakhaas à Lucknow, Parade bazar à Kanpur, Chota Masjid à Gorakhpur, Sonepur mela et d’autres endroits.

Abhinav a élevé la voix contre le chanteur punjabi Diljit Dosanjh pour avoir promu les combats de chiens dans sa vidéo. Concernant la même chose, il a déclaré: «Nous condamnons fermement cela. Il est faux de projeter les combats de chiens comme quelque chose de macho, de vaillant ou de courageux. Le Pendjab est historiquement connu pour ses sports humains sains comme le kushti et le kabaddi. Le régiment sikh de l’armée indienne a remporté le maximum de récompenses pour son véritable héroïsme, et nos gourous ont également enseigné la compassion pour tous.

Fournir aux responsables gouvernementaux des informations sur le commerce et la possession illicites d’espèces sauvages, ainsi que des informations sur le réseau de braconnage. Dans les temples de Gadimai et Kamakhaya au Népal et à Guwahati, en Assam, a contribué au massacre illégal de centaines de chèvres, pigeons et buffles.

Nous vivons à une époque où nous apprenons que des gens se comportent mal et traitent les animaux de manière inhumaine. Les gens comme lui sont difficiles à trouver, en particulier en ce qui concerne le bien-être des animaux.

(Avertissement: Ceci est un contenu présenté)