L’humanité «traite la nature comme des toilettes» – voici pourquoi, selon le chef de l’ONU Antonio Guterres | Actualité Climatique

L’humanité “fait la guerre à la nature”, a averti le patron des Nations Unies alors que des négociations urgentes pour ralentir la destruction de la faune commencent au Canada.

Les gros enjeux sommet mondial de la biodiversité à Montréal est une chance urgente de “faire la paix” avec la nature, selon Antonio Guterres.

“L’humanité est devenue une arme d’extinction massive” en exploitant des espèces précieuses, en déversant de la pollution et en propageant des espèces envahissantes dangereuses, a-t-il ajouté.

Un million d’espèces risquent d’être anéanties, une extinction sans précédent provoquée pour la première fois par l’homme.

Dans un langage acéré caractéristique, le secrétaire général de l’ONU a déclaré que nous « traitons la nature comme des toilettes » en empoisonnant notre terre, notre eau et notre air avec des produits chimiques, des pesticides et des plastiques.

Cela revient à “se suicider par procuration”, a-t-il ajouté, soulignant le coût de la perte d’écosystèmes vitaux et d’espèces essentielles en termes d’emplois, de faim, de maladie, de pénurie d’eau, d’énergie et de décès.

M. Guterres a accusé les multinationales de « remplir leurs comptes bancaires tout en vidant notre monde de ses dons naturels ».

La mort d’écosystèmes précieux devrait infliger 2,4 milliards de livres sterling de pertes chaque année d’ici 2030.

Tony Juniper, président de Natural England, l’agence gouvernementale de conservation, l’a qualifié de “plus simplement un problème environnemental. C’est un problème économique majeur”.

Bien que de nombreuses personnes aient autrefois considéré la destruction de la nature comme “regrettable, mais la conséquence inévitable du développement économique”, aujourd’hui, les entreprises et les législateurs “voient de plus en plus que si nous ne tenons pas et n’inversons pas le déclin de la nature, il y aura très graves conséquences économiques et sociales”, a déclaré M. Juniper à Sky News.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





9:16

Un chef de l’environnement de l’ONU a averti que nous sommes



Lire la suite:

Les supercharges de la guerre en Ukraine passent à l’énergie propre

Le Royaume-Uni en passe d’enregistrer l’année la plus chaude de son histoire

Prince William: Nous mettons l’homme sur la lune – nous pouvons réparer la planète

L’argent et les droits fonciers sont probablement des points chauds

Lors des négociations sur la nature de la COP15, qui s’apparentent au processus parallèle de la COP sur le changement climatique, une “coalition à haute ambition” de nations, dont le Royaume-Uni, fait pression pour un accord visant à inverser le déclin de la nature d’ici 2030.

Cela comprendrait des mesures telles que la protection de 30 % des terres et des mers d’ici la fin de la décennie et l’obligation pour les entreprises d’évaluer et de divulguer leurs impacts sur la nature.

De tels pourparlers internationaux ne sont jamais simples, avec de l’argent, des droits fonciers indigènes et la mesure d’objectifs susceptibles d’être des points chauds.

Il y a un écart d’au moins 711 milliards de dollars (environ 5,7 milliards de livres sterling) par an pour payer la protection de la nature, selon une évaluation de 2019 par plusieurs instituts de conservation.

Les deux dernières tentatives de mise en place de plans et d’objectifs mondiaux ont échoué, le monde manquant tous les objectifs de 2020 du dernier tour.

La nature doit être protégée pour atteindre les objectifs climatiques

Les écologistes affirment que l’objectif d’inverser la perte de nature serait l’équivalent naturel de l’objectif climatique de l’Accord de Paris visant à limiter le réchauffement de 1,5 ° C au-dessus des niveaux préindustriels.

Ils soulignent qu’un traité de style parisien pour protéger les terres et les arbres est désespérément nécessaire, sans lequel il serait de toute façon impossible d’atteindre les objectifs climatiques.

M. Juniper a déclaré que l’effondrement du climat “a eu tendance à dominer le débat sur l’environnement au niveau mondial. C’est plus simple à expliquer. Les conséquences pour les gens sont beaucoup plus évidentes”.

Il a ajouté: “Le déclin de la nature – et ce qu’il signifie – est en fait un peu plus compliqué, ce qui a eu tendance à le maintenir dans l’ombre. Mais cela est en train de changer.”

Près de 200 pays tenteront de conclure un accord au cours des deux prochaines semaines, même si un seul dirigeant mondial – Justin Trudeau du Canada – doit y assister, contrairement aux dizaines qui ont pris l’avion pour la conférence sur le climat COP27.

Therese Coffey, secrétaire à l’environnement, dirige la délégation britannique.

Regardez le Daily Climate Show à 15h30 du lundi au vendredi et The Climate Show avec Tom Heap le samedi et le dimanche à 15h30 et 19h30.

Le tout sur Sky News, sur le site Web et l’application Sky News, sur YouTube et Twitter.

L’émission étudie comment le réchauffement climatique modifie notre paysage et met en évidence des solutions à la crise.