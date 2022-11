L’humanité marque une étape importante — RT World News

La population mondiale a officiellement franchi la barre des huit milliards mardi matin, ont annoncé les Nations Unies, célébrant ce jalon avec une horloge de comptage sur son site Internet.

Dans une déclaration à l’occasion de la Journée du huit milliard, l’ONU a rendu hommage aux améliorations de la santé publique, de la nutrition, de l’hygiène personnelle et de la médecine – facteurs conduisant à une “augmentation progressive” dans la durée de vie humaine moyenne, qui devrait atteindre 77,2 ans d’ici 2050.

Cependant, l’organisation a souligné le ralentissement du taux de croissance, les niveaux inégaux de fécondité à travers la planète et les populations nettement plus âgées dans de nombreux pays.

“Cette étape est l’occasion de célébrer la diversité et les progrès tout en tenant compte de la responsabilité partagée de l’humanité pour la planète”, a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Selon le World Population Prospect Report 2022, publié en juillet, la croissance de la population mondiale est à son plus faible depuis 1950, avec un taux tombant en dessous de 1 % en 2020. Selon les projections de l’ONU, la population atteindra 10,4 milliards au cours des années 2080 et restera à le même niveau jusqu’en 2100.















Seuls huit pays – la République démocratique du Congo, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Inde, le Nigéria, le Pakistan, les Philippines et la République-Unie de Tanzanie – devraient représenter plus de la moitié de la croissance prévue jusqu’aux années 2050.

Comme ces nations sont parmi les plus pauvres du monde, leur croissance démographique rapide signifie que l’éradication de la pauvreté, la lutte contre la faim et l’amélioration de l’accès à la santé et à l’éducation dans ces pays deviendront encore plus difficiles, a noté l’ONU.

Les pays développés à faible taux de fécondité sont confrontés à un autre problème : le vieillissement de la population. Dans les années 2050, la proportion de personnes âgées de 65 ans ou plus passera de 10 % actuellement à 16 % en 2050, devenant plus du double du nombre d’enfants de moins de cinq ans. L’ONU a appelé les pays à population âgée à adapter de toute urgence les programmes publics pertinents, notamment en établissant des systèmes de soins de santé universels et de soins de longue durée.

Commentant les conclusions à la veille de la Journée des huit milliards, Natalia Kanem, directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population, a déclaré que ce jalon devait être considéré comme “un cri de ralliement” pour le changement dans un monde souffrant d’inégalités.