L’huissier de Cannes qui s’est affronté avec Kelly Rowland empêche l’actrice dominicaine Massiel Taveras de poser sur le tapis rouge

L’huissier de Cannes qui est apparu châtier verbalement et confronter physiquement Kelly Rowland sur le tapis rouge du festival du film cette semaine a été filmé, répétant un comportement similaire à l’encontre de l’actrice dominicaine Massiel Taveras vendredi.

Dans une vidéo partagé en ligne, Taveras est vue en train d’ajuster la longue traîne de sa robe, qui portait un grand portrait de Jésus, en bas des escaliers du tapis rouge pour des photos lorsque l’agent de sécurité l’a poussée en avant. Taveras semblait frustrée par l’huissier et la traîne de la robe et, à un moment donné, a jeté le tissu sur deux hommes qui l’accompagnaient avant qu’elle n’atteigne le haut des escaliers.

À ce moment-là, Taveras a tenté d’étaler la traîne de sa robe pour des photos tandis que l’huissière tenait son bras devant l’actrice, de la même manière qu’elle gardait un bras devant Rowland tout au long de leur échange. Taveras fit un grand signe vers l’huissier, qui semblait tenter d’aider avec le train, et fit signe à la foule qui attendait.

L’actrice dominicaine Massiel Taveras a été retirée du tapis alors qu’elle posait pour des photos au Festival de Cannes. Le même agent de sécurité a été impliqué dans un incident avec Kelly Rowland. https://t.co/O3Q1788tjy -Pop Crave (@PopCrave) 25 mai 2024

L’huissier passa alors un bras autour de Taveras, qui la repoussa à son tour.

Les représentants de Cannes n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de TheWrap.

Vendredi, Taveras a partagé des photos de l’événement sur Instagram. Elle a notamment légendé son message : « C’est la première fois en 77 ans du grand festival de Cannes que Jésus est exposé sur cette scène et c’est la première fois qu’une œuvre d’art des Dominicains est publiée et valorisée par le légendaire magazine. #vanityfairitalia #vanityfairitaly EL CRISTO ‘est l’histoire d’amour la plus choquante de tous les temps et aujourd’hui elle est à nouveau entrée dans l’histoire, venez voir ça.’

« LE 22 était le grand soir, la première de ‘Le Comte de Monte-Cristo’ était exquise et inoubliable, je me retrouve toujours à Cannes, en France, au programme du festival qui se termine demain, je serai ici pour quelques jours, Je suis étonné de ce que Dieu a fait à travers LE CHRIST.

Jeudi Rowland a expliqué de sa propre altercation avec l’huissier : « La femme sait ce qui s’est passé, je sais ce qui s’est passé et j’ai une limite. Je respecte ces limites, et c’est tout.

« Il y avait d’autres femmes qui assistaient à ce tapis et qui ne me ressemblaient pas vraiment », a-t-elle ajouté. « Ils n’ont pas été réprimandés, ni repoussés, ni sommés de descendre. Et j’ai tenu bon et elle avait l’impression qu’elle devait tenir le sien.

