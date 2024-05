L’huile oméga-3 est-elle bonne ou mauvaise pour nous – et est-ce important d’où elle vient ? | L’huile de poisson

Les huiles oméga-3, que l’on trouve généralement dans les poissons gras et les suppléments d’huile de poisson, sont souvent réputées avoir de nombreux avantages pour la santé, comme la réduction du risque de crise cardiaque, de démence et de douleurs articulaires.

Mais récent recherche publié dans la revue BMJ Medicine montre que même si les suppléments d’huile de poisson pourraient réduire le risque pour ceux qui souffrent déjà d’une maladie cardiovasculaire, ils peuvent en premier lieu augmenter le risque qu’une personne développe une maladie cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

Pourquoi avez-vous besoin d’oméga-3 ?

Les oméga-3 sont des acides gras essentiels, importants pour la santé. Votre corps ne peut pas les fabriquer, vous devez donc les puiser dans votre alimentation. Il existe trois principaux types d’oméga-3. L’acide alpha-linolénique (ALA) est nécessaire à votre corps pour fabriquer l’acide eicosapentaénoïque (EPA) et l’acide docosahexaénoïque (DHA). L’EPA et le DHA sont importants pour votre cœur, vos vaisseaux sanguins, vos poumons ainsi que pour vos systèmes immunitaire et hormonal. Le DHA est également important pour le développement de la rétine, du cerveau et du système nerveux des bébés.

Mais comme les gens ne peuvent convertir que de petites quantités d’ALA en EPA et DHA, ils doivent manger des aliments qui en contiennent.

OK, alors comment obtenir des oméga-3 ?

Les poissons gras comme le maquereau, le saumon et les sardines sont une riche source d’oméga-3 EPA et DHA. Les poissons blancs comme la morue, l’aiglefin et la plie, ainsi que les crustacés contiennent également des oméga-3, mais à des niveaux bien inférieurs à ceux des poissons gras. Si vous ne mangez pas de poisson, vous pouvez obtenir des oméga-3 à partir des graines de lin, des graines de chia, des noix, du colza, des graines de soja et des huiles qui en sont issues.

De nombreuses personnes prennent des suppléments d’huile de poisson ou des suppléments végétariens d’oméga-3, qui contiennent de l’huile de microalgues.

Est-il important de prendre des suppléments plutôt que de manger du poisson ?

Les directives actuelles recommandent cette dernière solution.

Le NHS recommande de manger au moins une portion de poisson gras par semaine pour aider à prévenir le développement de maladies cardiovasculaires. Cependant, les femmes enceintes ou celles qui allaitent ne devraient pas consommer plus de deux portions, soit 140 g par semaine.

En revanche, au Royaume-Uni, Lignes directrices de l’Institut national pour l’excellence en matière de santé et de soins ne recommandez pas l’utilisation de suppléments d’oméga-3 pour prévenir les maladies cardiovasculaires ou prévenir une autre crise cardiaque, à moins que votre médecin généraliste ne les prescrive en cas de taux élevés de triglycérides.

La British Dietetic Association, qui représente les diététistes britanniques, déclare : « Les suppléments d’oméga-3 ne sont pas recommandés dans la population générale du Royaume-Uni. En effet, les preuves des avantages ne sont pas concluantes.

Qu’en est-il de cette nouvelle étude ?

En bref, une équipe de chercheurs a surveillé la santé de plus de 400 000 participants de la UK Biobank (une base de données biomédicale) pendant 12 ans en moyenne. Ils ont examiné l’impact de la prise de suppléments d’huile de poisson sur le développement de maladies cardiaques telles que la fibrillation auriculaire (battement cardiaque irrégulier), les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et l’insuffisance cardiaque. Ils ont également évalué si ces suppléments affectaient la progression des maladies cardiaques.

Ils ont constaté que la consommation régulière de suppléments d’huile de poisson était associée à un risque accru de 13 % de développer une fibrillation auriculaire et à un risque accru de 5 % d’avoir un accident vasculaire cérébral. Mais l’étude a également montré que ces suppléments étaient associés à un risque inférieur de 15 % de progression d’une fibrillation auriculaire vers une crise cardiaque, et à un risque inférieur de 9 % d’évolution d’une insuffisance cardiaque à la mort.

Mais cette étude n’a porté que sur les suppléments d’oméga-3 et ne peut donc pas nous renseigner sur les risques et les avantages de la consommation de poisson gras.

Comment cela s’articule-t-il avec d’autres recherches ?

Études précédentes ont trouvé peu ou pas de preuves que les suppléments contenant les oméga-3 EPA et DHA réduisaient le risque de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral ou de décès par maladie cardiaque.

Et une vaste étude menée aux États-Unis a révélé que les suppléments d’huile de poisson étaient bénéfique uniquement pour les personnes qui ne mangent pas de poisson.

Cependant, des études ont montré que des niveaux élevés d’oméga-3 sont associés à risques moindres de démence – bien que la manière dont les participants ont obtenu ces oméga-3 ne soit pas claire et que l’étude ne prouve pas la cause et l’effet – alors que les recherches suggèrent que la consommation de poissons gras pourrait aider à réduire l’inflammation et la douleur chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et de lupus.

Recherche à partir de 2022 ont découvert que chez les personnes âgées, la prise régulière de suppléments d’huile de poisson était significativement associée à un risque plus faible de démence toutes causes confondues, ainsi que de démence vasculaire, de démence frontotemporale et d’autres démences, mais pas de maladie d’Alzheimer.

Dois-je arrêter de prendre des suppléments d’oméga-3 ou commencer à manger du poisson gras ?

Tom Sanders, professeur émérite de nutrition et de diététique au King’s College de Londres, a déclaré que de petites quantités d’acides gras oméga-3 à longue chaîne avaient permis des allégations de santé pour le maintien d’un cœur sain et pour le développement cérébral et visuel normal des nourrissons.

Mais, a-t-il ajouté, les essais portant sur la prévention des maladies cardiaques portaient principalement sur des personnes atteintes de diabète de type 2 ou sur celles ayant eu un événement cardiovasculaire. De plus, même si des doses élevées de suppléments d’huile de poisson ont été associées à une diminution de la mortalité cardiovasculaire, la plupart des essais utilisant des doses plus faibles ne montrent aucun bénéfice de ce type.

« Les directives actuelles en matière de prévention des maladies cardiovasculaires encouragent la consommation de poisson, mais pas les suppléments d’huile de poisson », a-t-il déclaré.

Nathan Davies, responsable des programmes de nutrition clinique à l’University College de Londres, a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que la consommation de poisson soit nocive pour la santé.

« Une alimentation saine est toujours préférable à la prise de suppléments, et suivre les conseils du NHS de manger du poisson gras sur une base hebdomadaire est bénéfique en termes d’apport en oméga-3, en vitamine D et en d’autres micronutriments », a-t-il déclaré.

« Lorsque les gens ont des besoins alimentaires spécifiques, les suppléments peuvent être bénéfiques, mais pour la grande majorité de la population, il est de loin préférable d’avoir une alimentation variée. »

Cependant, Davies a déclaré qu’il n’était pas nécessaire pour quiconque prend des suppléments d’oméga-3 d’arrêter de les prendre.

Et si vous vous inquiétez pour votre cœur, vous devriez consulter un médecin et ne pas essayer de vous soigner vous-même avec des suppléments, a-t-il ajouté.