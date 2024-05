L’huile de poisson peut augmenter le risque de maladies cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux, selon une étude | L’huile de poisson

L’huile de poisson Mais les suppléments pourraient réduire le risque de crise cardiaque chez les personnes déjà atteintes d’une maladie cardiovasculaire. Mardi 21 mai 2024, 18h30 HAE

Les suppléments d’huile de poisson peuvent augmenter le risque qu’une personne développe une maladie cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, mais pourraient réduire le risque pour ceux qui souffrent déjà d’une maladie cardiovasculaire, selon recherche.

L’huile de poisson est une riche source d’acides gras oméga-3. Le NHS recommande au moins une portion de poisson gras par semaine pour aider à prévenir le développement de maladies cardiovasculaires.

Afin de déterminer le degré de protection qu’elle confère, une équipe de chercheurs en Chine, aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Danemark a surveillé la santé de plus de 400 000 participants de la biobanque britannique pendant 12 ans en moyenne afin d’estimer les associations entre l’huile de poisson et l’huile de poisson. suppléments et nouveaux cas de fibrillation auriculaire (battement cardiaque irrégulier) ; crise cardiaque, accident vasculaire cérébral et insuffisance cardiaque ; et la mort chez les personnes sans maladie cardiovasculaire connue.

Ils ont également évalué si ces suppléments affectaient la progression des maladies cardiaques.

Publiée dans la revue BMJ Medicine, l’étude a révélé que chez les personnes ne souffrant d’aucune maladie cardiovasculaire connue au début de la période de surveillance, la consommation régulière de suppléments d’huile de poisson était associée à un risque accru de 13 % de développer une fibrillation auriculaire et à un risque accru de 5 %. d’avoir un accident vasculaire cérébral.

Mais pour les patients souffrant d’une maladie cardiaque au début de la période d’étude, les suppléments d’huile de poisson étaient associés à un risque inférieur de 15 % de progression d’une fibrillation auriculaire à une crise cardiaque, et à un risque inférieur de 9 % d’évolution d’une insuffisance cardiaque à la mort.

Les bénéfices et les risques d’une supplémentation en oméga-3 n’ont pas été uniformément observés, note l’étude. Le risque que des patients en bonne santé subissent une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou une insuffisance cardiaque était 6 % plus élevé chez les femmes et 6 % plus élevé chez les non-fumeurs.

L’effet bénéfique a également été plus important chez les personnes âgées et les hommes souffrant de problèmes cardiaques, où le risque de transition d’une bonne santé à la mort était respectivement inférieur de 11 % et 7 %.

Il s’agit d’une étude observationnelle, donc aucune conclusion ne peut être tirée sur les facteurs causals, préviennent les auteurs. Et aucune information n’était disponible sur la dose ou la formulation des suppléments d’huile de poisson. Étant donné que la plupart des participants étaient blancs, les résultats pourraient ne pas s’appliquer aux personnes d’autres ethnies, ajoutent-ils.

Tracy Parker, diététiste principale à la British Heart Foundation, a déclaré : « Cette recherche ne devrait pas inquiéter les personnes qui prennent régulièrement des suppléments d’huile de poisson, mais ce n’est pas non plus un feu vert pour commencer à les prendre pour prévenir les maladies cardiaques et circulatoires.

« Au Royaume-Uni, les directives de Nice ne recommandent pas de prendre des suppléments d’huile de poisson pour prévenir les maladies cardiaques et circulatoires ou pour arrêter une autre crise cardiaque. Les suppléments tels que les acides gras oméga-3 ne remplacent pas une alimentation saine et, au lieu de se concentrer sur des nutriments individuels, il est important d’examiner votre alimentation dans son ensemble pour réduire vos risques.

« Il a été démontré à maintes reprises que le régime méditerranéen traditionnel réduit le risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral. Cela inclut plus de poisson – blanc et gras – et moins de viande rouge, ainsi que beaucoup de fruits et légumes, haricots, lentilles, noix, graines et céréales complètes.