L’huile de poisson peut augmenter le risque d’accident vasculaire cérébral et de maladies cardiaques : étude

Lauren Irwin et la Colline

(La colline) — L’huile de poisson peut augmenter le risque d’accident vasculaire cérébral et de maladies cardiaques comme la fibrillation auriculaire, selon une nouvelle étude.

L’étude, publiée mardi dans le revue BMJ Medicine, a suivi plus de 400 000 personnes au Royaume-Uni âgées de 40 à 69 ans pendant 12 ans. Ces personnes consommaient régulièrement des suppléments d’huile de poisson.





Les suppléments d’huile de poisson sont une source d’acides gras oméga-3 et sont largement connus pour aider à lutter contre les maladies cardiovasculaires.

La recherche a révélé que les suppléments d’huile de poisson peuvent augmenter les risques pour les personnes qui ne souffrent pas déjà de problèmes cardiaques, mais que pour ceux qui ont déjà des problèmes cardiovasculaires, le supplément peut réduire les risques.

Les microplastiques sont « omniprésents » dans les testicules humains : nouvelle étude



L’étude a révélé que la consommation régulière de suppléments d’huile de poisson était associée à un risque 13 pour cent plus élevé de développer une fibrillation auriculaire et à un risque accru de 5 pour cent d’avoir un accident vasculaire cérébral si la personne n’avait aucune maladie cardiaque connue.

Pour les patients souffrant d’une maladie cardiaque connue, les suppléments d’huile de poisson étaient associés à un risque inférieur de 15 % de fibrillation auriculaire.

Les auteurs ont noté que d’autres études sont nécessaires pour déterminer le développement et le pronostic des maladies cardiaques et comment ils fonctionnent avec les suppléments d’huile de poisson, car les avantages et les risques n’ont pas été uniformément observés au cours de l’étude.