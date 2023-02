L’huile de palme n’est en fait pas si mauvaise pour l’environnement (plus)

Au cours des deux dernières décennies, l’huile de palme est devenue un boogeyman environnemental, un ingrédient que les consommateurs conscients devraient essayer d’éviter.

L’huile, présente dans tout, du shampoing pour bébé à la crème glacée, a acquis sa mauvaise réputation. Au cours des 30 dernières années, les compagnies d’huile de palme ont rasé des hectares et des hectares d’arbres en Asie du Sud-Est, qui étaient pleins de vie et de carbone. La demande pour cet ingrédient, désormais l’huile alimentaire la plus répandue au monde, a sans aucun doute alimenté deux des crises les plus urgentes de notre époque : le changement climatique et la perte de biodiversité.

Mais l’histoire de l’huile de palme est en train de changer – apparemment pour le mieux.

Au cours de la dernière décennie, la quantité de déforestation causée par l’industrie a en fait diminué presque chaque année en Indonésie, le plus grand producteur mondial. Et en 2021, il a atteint un creux de 22 ans. La Malaisie a connu une tendance tout aussi positive, selon les experts, indiquant que les entreprises abattent désormais moins d’arbres.

“Je ne veux pas m’asseoir ici et dire que l’industrie de l’huile de palme est soudainement devenue verte et durable, mais elle a surtout stoppé la déforestation”, a déclaré Glenn Hurowitz, fondateur et PDG de Mighty Earth, un groupe de défense de l’environnement.

L’industrie a un héritage horrible, sans aucun doute, et elle détruit encore certaines forêts en Asie du Sud-Est et ailleurs. Pourtant, ce n’est pas le méchant qu’il était autrefois.

Ceci, bien sûr, est une bonne nouvelle pour la faune de l’Asie du Sud-Est et pour notre climat. C’est aussi une raison de se sentir moins coupable en se livrant à des beignets ou du beurre de cacahuète crémeux. Mais plus important encore, l’histoire de l’huile de palme peut contenir des leçons pour d’autres industries qui stockent encore nos épiceries avec des aliments qui aplanissent les forêts.

Comment l’huile de palme a détruit l’environnement

L’huile de palme, qui provient du fruit des palmiers à huile, est en quelque sorte un super ingrédient. Il a peu d’odeur ou de couleur. Il ne se gâte pas facilement. Il ne contient pratiquement aucun gras trans malsain. Et c’est incroyablement bon marché à produire.

Ces caractéristiques ont aidé l’huile de palme à devenir dominante, a écrit le journaliste Paul Tullis, qui l’a qualifiée d'”huile végétale la plus polyvalente au monde”.

Dans les années 90, les grandes entreprises alimentaires cherchaient à remplacer les gras trans dans leurs produits comme la margarine ; l’huile de palme offrait une solution, a écrit Tullis. À peu près à la même époque, les entreprises de cosmétiques voulaient des alternatives végétales aux produits chimiques synthétiques et d’origine animale. Cette industrie a également vu des promesses dans l’huile de palme.

Avec l’aide des gouvernements et des banques internationales, qui considéraient l’huile de palme comme un moyen de réduire la pauvreté dans certaines parties de l’Asie, la production est montée en flèche. La quasi-totalité de la croissance s’est produite en Indonésie et en Malaisie, en partie parce que le climat est propice et que le gouvernement a soutenu les plantations à l’échelle industrielle. (Le palmier à huile est originaire d’Afrique de l’Ouest).

Entre 1995 et 2005, la production mondiale d’huile de palme a doublé. En 2015, il avait presque doublé à nouveau. Le monde produit aujourd’hui plus de 75 millions de tonnes métriques d’huile de palme par an. A titre de comparaison, nous avons produit environ 3 millions de tonnes métriques d’huile d’olive en 2020. L’huile de palme et ses dérivés sont maintenant dans la moitié des produits emballés dans les supermarchés et 70 % des cosmétiques.

Ces chiffres stupéfiants ont coûté très cher.

Au cours des deux dernières décennies, l’Indonésie a perdu près de 25 millions d’acres de forêt, une superficie plus grande que l’ensemble du pays d’Irlande. Selon une étude de 2022, environ un tiers de cette déforestation a été causée par l’huile de palme. À Bornéo, une île divisée entre Brunei, l’Indonésie et la Malaisie, l’industrie de l’huile de palme a causé environ 40 % de la déforestation entre 2000 et 2018, soit environ 6 millions d’acres de perte de forêt. C’est presque cinq fois la taille du Delaware.

Lorsque les forêts tombent, il en va de même pour des écosystèmes extrêmement importants qui influencent la planète entière. Les jungles d’Indonésie et de Malaisie abritent une étonnante variété de plantes et d’animaux, notamment des orangs-outans, des tigres et la plus grande fleur du monde, le lis mortuaire puant. Les forêts humides connues sous le nom de tourbières – dont beaucoup ont été drainées et remplacées par des plantations – stockent également d’énormes quantités de carbone, qui peuvent s’échapper dans l’atmosphère lorsqu’elles sont détruites.

Une rare campagne réussie pour rendre un produit plus durable

La destruction des forêts n’est pas passée inaperçue. Au cours des deux dernières décennies environ, des groupes de défense comme Greenpeace et les Amis de la Terre ont publié rapport après rapport établissant un lien entre l’huile de palme dans nos produits quotidiens et les dommages environnementaux.

Ces groupes (et journalistes !) ont aidé l’huile de palme comme sale. Et finalement, cela a contribué à provoquer des changements au sein de l’industrie.

Selon Hurowitz de Mighty Earth, 2013 a marqué un tournant : à la fin de cette année-là, lui et d’autres défenseurs ont aidé à convaincre Wilmar – l’une des plus grandes sociétés d’huile de palme au monde – de limiter la déforestation dans sa chaîne d’approvisionnement. L’entreprise n’avait pas besoin de défricher des forêts pour cultiver des palmiers, a expliqué Hurowitz, car il y avait beaucoup de terres déjà dégradées.

Un an plus tard, la plupart des autres grandes entreprises d’huile de palme avaient emboîté le pas.

D’autres forces ont également contribué à transformer l’industrie. Quelques années plus tôt, l’Indonésie avait cessé d’accorder de nouveaux permis pour le développement de l’huile de palme dans les forêts primaires et les tourbières, en partie pour réduire les émissions de carbone. Au cours de la dernière décennie, les technologies de surveillance de la déforestation, telles que l’imagerie satellite, se sont également considérablement améliorées, aidant les organismes de surveillance à tenir les entreprises d’huile de palme responsables.

“Nous pouvons maintenant voir la déforestation en temps quasi réel”, a déclaré David Gaveau, écologiste paysagiste chez TheTreeMap, une organisation de recherche et auteur principal de l’article de 2022 sur la déforestation due aux palmiers. “Ce n’est plus le Far West qu’il était.”

Bien qu’il soit difficile de dire exactement quels efforts ont été les plus efficaces, des analyses récentes suggèrent qu’au moins certains d’entre eux ont fonctionné.

Une étude publiée en 2019 a révélé que la déforestation de l’huile de palme en Indonésie a culminé en 2009, puis a régulièrement diminué – ce qui signifie que moins d’arbres ont été abattus – dans les années qui ont suivi. L’étude de Gaveau a révélé une tendance similaire : la conversion des forêts en plantations de palmiers à huile a diminué chaque année entre 2012 et 2019. Les experts ont déclaré que la Malaisie suivait une tendance similaire.

Les choses se présentent également bien plus récemment. Une analyse de TheTreeMap a révélé qu’en 2021, la déforestation liée à l’huile de palme en Indonésie a atteint son point le plus bas en plus de deux décennies (bien qu’elle ait légèrement augmenté en 2022).

Alors, l’huile de palme est-elle durable maintenant ?

Non, pas exactement.

La plupart de l’huile de palme dans nos produits a été cultivée sur des terres qui étaient autrefois des forêts, et peu d’entre elles ont été restaurées à leur état naturel. “L’industrie de l’huile de palme a un énorme héritage de destruction qu’elle n’a pas encore abordé”, a déclaré Hurowitz. “Nous avons eu beaucoup de succès en arrêtant la déforestation et pas autant de succès et en persuadant les grandes compagnies d’huile de palme de réparer les dégâts.”

(Certains groupes essaient de restaurer d’anciennes plantations d’huile de palme en forêt ou de rendre de nouvelles plantations plus respectueuses de l’environnement.)

Et tandis que la déforestation liée à l’industrie est en baisse, les entreprises rasent toujours les forêts pour l’huile de palme. L’année dernière, environ 47 000 acres de forêts ont été abattues en Indonésie et remplacées par des plantations de palmiers à huile, selon TheTreeMap. C’est un peu plus de trois fois la taille de Manhattan.

Certains experts craignent également que la baisse de la déforestation n’ait plus à voir avec le prix de l’huile de palme – qui a commencé à s’effondrer en 2011 – qu’avec les politiques des entreprises ou du gouvernement. Lorsque le pétrole est bon marché, il n’est souvent pas rentable d’augmenter la production.

C’est préoccupant car le prix de l’huile de palme a rebondi ces dernières années.

Jusqu’à présent, cependant, l’histoire reste positive et la hausse des prix de l’huile de palme n’a pas encore entraîné de pic de perte de forêts. “Le premier signe que [the] Le taux de déforestation continue d’être faible suggère que nous observons peut-être un découplage entre la production d’huile de palme et la perte de forêts », a déclaré par e-mail Kemen Austin, expert en huile de palme et directeur scientifique à la Wildlife Conservation Society. En d’autres termes, l’augmentation de la production d’huile de palme peut ne plus nécessiter l’abattage d’arbres. “Nous aurons peut-être encore besoin d’un an ou deux pour pouvoir quantifier cela avec confiance, mais c’est certainement un bon signe”, a-t-elle déclaré.

Il y a d’autres raisons de croire que la déforestation liée à l’huile de palme restera une success story. En décembre, l’Union européenne a adopté une loi historique pour empêcher les entreprises de vendre de l’huile de palme et une poignée d’autres produits de base dans l’Union européenne s’ils sont cultivés sur des terres où les forêts ont été récemment défrichées. (L’UE représente une part relativement faible du marché mondial de l’huile de palme.)

Les progrès de l’huile de palme ne suffisent pas pour les forêts du monde

Aujourd’hui, la lutte contre la déforestation mondiale concerne moins l’huile de palme que le nettoyage d’autres produits plus destructeurs. “Le changement dans l’industrie de l’huile de palme est un énorme succès, et la tragédie est qu’il n’a pas été suffisamment reproduit dans d’autres industries”, a déclaré Hurowitz.

Le principal est le bœuf. C’est un bien plus dévastateur pour les forêts du monde que n’importe quel autre produit. En effet, entre 2001 et 2015, le bétail a causé environ quatre fois plus de déforestation que l’huile de palme, dans le monde.

Hurowitz et d’autres défenseurs se concentrent désormais sur la traduction de ce qui a fonctionné pour l’huile de palme dans l’industrie du bœuf, qui a une empreinte massive dans la forêt amazonienne. Mighty Earth, par exemple, identifie des sociétés influentes, telles que l’entreprise de conditionnement de viande JBS ou le supermarché Carrefour, puis tente de les faire pression sous plusieurs angles pour qu’elles changent.

“Nous essayons de créer le genre de tempête parfaite de pression sur l’industrie de la viande qui a si bien fonctionné dans l’huile de palme”, ​​a déclaré Hurowitz.

Quant à ce que vous pouvez faire en tant que consommateur : essayez comme vous le feriez, vous n’allez probablement pas supprimer l’huile de palme de votre alimentation ou de vos produits de beauté. C’est tout simplement trop répandu, comme le plastique ou le maïs. Ce qui pourrait aider, cependant, c’est de manger moins de hamburgers.