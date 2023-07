L’hôtesse de l’air Jet Setting révélée être la prochaine tentatrice de Casa Amor avant le retour du test de relation

Une hôtesse de BRITISH Airways espère emmener les garçons de Love Island à Cloud Nine alors qu’elle se dirige vers Casa Amor.

Les patrons de Love Island ont recruté le superbe Abi Moores, 25 ans, du Hampshire, qui semble être juste le type de Mitchel Taylor.

Une source a déclaré: « Abi est absolument magnifique et exactement le type de Mitch, ce qui fera d’elle une chaussure pour la villa principale s’ils s’entendent bien.

« En plus de son look parfait, elle aime les voyages et l’aventure, elle cochera donc des cases pour des gars comme Zachariah et Tyrique.

« Jess pourrait bien trouver sa place aux côtés de Sammy prise par une autre Barbie blonde, elle aussi.

« Les producteurs espèrent qu’Abi fera tourner les têtes et contribuera à en faire une Casa Amor inoubliable. »

Abi a parcouru le monde avec son travail avec une page Instagram remplie de photos de bikini dans des endroits exotiques.

Des clichés la montrent en train de prendre le soleil à Nassau aux Bahamas, à Accra au Ghana, en Suisse, aux Bermudes et à Dubaï.

Et elle est aussi une Molly Mae en devenir, avec des liens avec Boohoo et un certain nombre d’autres marques en tant que modèle.

Casa Amor démarre ce week-end et ITV a aligné son casting le plus sexy de tous les temps pour essayer de faire tourner les têtes et de semer le chaos.

Le Sun a raconté hier comment Amber, la fille de l’ex-star du football de Chelsea, Dennis Wise, a également rejoint Casa Amor.

Amber sera rejointe par une foule de nouveaux candidats masculins et féminins lorsqu’elle entrera dans la deuxième villa de Majorque, avec une chance de gagner le prix de 50 000 £ de l’émission ITV2.

