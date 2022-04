L’hôtesse de l’air IndiGo prononce un discours d’adieu en larmes sur le vol

Les adieux en larmes d’une hôtesse de l’air IndiGo à son lieu de travail sont devenus viraux. Un lieu de travail qui ressemble réellement à votre maison est difficile à trouver. Mais une fois que vous avez trouvé un joyau d’entreprise, il est déchirant de partir. Quelque chose de similaire s’est produit avec l’hôtesse de l’air dans cette vidéo. Surabhi Nair, l’hôtesse de l’air immensément populaire de la vidéo, a eu les yeux embués en annonçant sa sortie de l’organisation lors de son dernier vol. Le clip vidéo émouvant a été partagé par la chanteuse indienne Amrutha Suresh, sur son compte Instagram officiel. Le clip désormais viral montre Surabhi en larmes, utilisant le système de sonorisation de l’avion pour prononcer un discours touchant lors de son dernier jour de travail.

La vidéo commence par Surabhi disant d’une voix tremblante: « Je n’aurais jamais pensé que ce jour arriverait. » Tout en essuyant ses larmes, l’hôtesse de l’air a ajouté : « C’est comme un morceau de mon cœur… Je ne sais pas quoi dire. » Son doux discours émouvant était une dernière note de gratitude envers son employeur, alors qu’elle continuait : « Cette entreprise m’a tout donné, et c’est une organisation incroyable avec laquelle travailler. » Elle a révélé : « C’est incroyable… C’est comme si je ne voulais pas y aller mais je dois y aller. »

Tout en partageant la vidéo, Amrutha a écrit dans la légende : « Quelle belle [send] off à cette belle dame par Indigo. Tellement touché ». Jusqu’à présent, le clip émotionnel a été joué plus de 330 000 fois et a recueilli plus de 32 200 likes. L’un des collègues de Surabhi s’est rendu dans la section des commentaires et a écrit: «Vous étiez un équipage incroyable, Surabhi, plus que cela, vous étiez un humain incroyable. Tu étais si gentil et humble… Tu as mis tout le monde autour de toi à l’aise. Je ne t’ai jamais vu sans un sourire sur ton visage, tu es si positif, continue, tout le meilleur. Voler avec toi me manque aussi, mais j’ai encore beaucoup de beaux souvenirs avec toi, tout le meilleur pour ton avenir radieux .”

Peu de clients IndiGo l’ont reconnue lors de leur vol précédent et, dans la section des commentaires, un utilisateur a écrit: «Je pense que nous devrions vous dire merci beaucoup pour votre excellent service. Que tu nous as dédié. Tu me manques toujours et tous les moments que nous passons avec toi sur Indigo flight me manquent. Merci également à indigo d’avoir embauché votre genre d’équipage de conduite. Encore merci. »

