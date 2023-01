L’hôtesse de l’air d’IndiGo félicitée après avoir prodigué les premiers soins à un passager en vol

L’équipage de la compagnie aérienne est connu pour son hospitalité et sa nature respectueuse qui permet aux passagers non seulement d’avoir un voyage sûr mais heureux. Récemment, l’équipage d’IndiGo a conquis les cœurs pour la façon dont il a traité un passager blessé lors du vol Delhi-Doha. Une vidéo d’hôtesses de l’air prodiguant les premiers soins au passager à bord est devenue virale après qu’un internaute a partagé un post, faisant l’éloge des hôtesses de l’air d’IndiGo.

Dans la vidéo partagée par un utilisateur nommé Irfan Ansari, on pouvait voir une hôtesse de l’air appliquer la pommade sur le doigt du passager qui aurait été blessé alors qu’il posait ses bagages sur le vol. Puis, un autre membre de l’équipage d’IndiGo est venu appliquer le pansement et l’a collé à son doigt afin de lui éviter tout autre tracas. Ansari, qui se trouvait assis à côté de ce passager, a capturé le geste aimable de l’équipage. Il a posté le clip sur Twitter et a écrit : « Cher IndiGo, s’il vous plaît, récompensez les deux membres d’équipage, je sais que c’est un travail là-bas, mais la façon dont ils ont traité, je crois que notre propre parent ne prendra pas non plus soin de la façon dont ils l’ont fait, salut, grand respect pour le filles et IndiGo.

Les internautes ont adoré la façon dont les agents de bord ont traité le passager alors que l’un d’eux a commenté: «Le service à l’humanité et la gentillesse pour les autres sont les besoins de l’heure. On voit rarement ce genre d’action. Grand salut. Un autre utilisateur a applaudi l’équipage et a déclaré : “C’est vrai… même les membres de notre famille ne nous traiteront pas de cette façon.” “Félicitations à l’équipe”, s’est exclamé le troisième utilisateur tandis que le quatrième a écrit “Excellent travail”.

Le service à l’humanité et la douche de bonté pour les autres êtres ont besoin d’une heure. Nous voyons rarement ce genre d’actionGrand salut… Auteur Rajan V Kokkuri— Rajan V Kokkuri (@RAJANvKOKKURI) 30 décembre 2022

Vrai… même les membres de notre famille ne nous traiteront pas de cette façon.— basith syed (@princesyed5555) 30 décembre 2022

Plus tôt, une vidéo d’une hôtesse de l’air IndiGo a fait la une des journaux après qu’elle se soit engagée dans une prise de bec en l’air avec un passager qui aurait affiché un comportement désordonné à un membre d’équipage sur un vol d’Istanbul à destination de Delhi. Elle lui a catégoriquement rappelé que les agents de bord sont des employés travaillant pour la compagnie aérienne et non leurs domestiques.

