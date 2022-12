L’hôtesse de l’air de Pivot Airlines s’exprime

TORONTO-

Christina Carello sait qu’elle est une bonne hôtesse de l’air. Elle accompagne les vacanciers et les cadres du monde entier depuis 14 ans. Ce qu’elle ne savait pas, jusqu’à une série d’événements sensationnels, c’est qu’elle est également une assez bonne détective.

Les fouilles minutieuses de la femme ontarienne de 33 ans ont révélé le fait que des preuves essentielles avaient été falsifiées, dans une épreuve judiciaire qui l’a maintenue, elle et son équipage de la compagnie aérienne, piégés en République dominicaine pendant plus de sept mois.

Le cauchemar a commencé le 5 avril 2022, lorsque l’équipage de Pivot Airlines faisait les derniers préparatifs pour ramener sept passagers canadiens sur un vol nolisé de Punta Cana à Toronto. Carello était à bord de l’avion lorsque le pilote Rob Divananzo a fait une annonce.

“Le pilote est en fait sorti du poste de pilotage et a fait une sonorisation, faisant savoir aux passagers qu’ils devaient débarquer parce qu’ils avaient trouvé quelque chose dans l’avion”, a déclaré Carello à W5.

Les passagers ont débarqué et se sont dirigés vers un salon VIP tandis que Christina et le reste de l’équipage sont restés sur le tarmac. Ils ont vu avec horreur un grand sac de sport noir, attaché avec une corde jaune, être retiré de la baie avionique de l’avion – un compartiment sous l’avion qui abrite les systèmes informatiques.

“Nous ne savions pas ce que c’était. Cela aurait pu être une bombe”, a déclaré Carello.

Mais il n’y avait pas qu’un sac. Il y en avait huit. Et ce n’était pas une bombe. Il s’agissait de 210 kilogrammes de cocaïne.

Carello dit que des officiers de la brigade antidrogue dominicaine lourdement armés sont finalement apparus et ont aligné l’équipage et les passagers devant le jet de 50 places.

“Le type a dit : ‘Je vais mettre de la poudre dans le paquet. S’il devient bleu, c’est positif pour la cocaïne.’ Et il est devenu bleu. Et à ce moment-là, il a dit que nous étions tous détenus. Ensuite, on nous a mis les menottes. Nous étions tous sous le choc. Personne ne savait quoi dire », a-t-elle déclaré.

L’équipage a passé neuf jours en prison, puis des mois en résidence surveillée virtuelle, sans passeport, sur une liste d’interdiction de vol et vivant dans la peur des représailles pour avoir signalé la drogue et perturbé un pipeline de cocaïne vers le Canada.

Ils n’ont jamais été interrogés par la police. Et puis, à l’improviste, le 10 novembre 2022, le procureur de district a abandonné l’affaire contre eux. L’équipage et sept passagers sont maintenant de retour au Canada.

Pour la première fois, Carello raconte comment elle a découvert que quelqu’un avait trafiqué la vidéo de surveillance de l’aéroport prise la veille de la découverte de la drogue. C’est une découverte qui prouve que ni l’équipage ni les passagers n’auraient pu physiquement charger la drogue dans l’avion.

Christina Carello dans son uniforme d’hôtesse de l’air (Photo fournie)

Environ trois mois après leur détention, le procureur dominicain a partagé des heures de vidéo de surveillance brute de l’aéroport de Punta Cana avec les avocats de Pivot Airline. L’équipage, vivant dans leur maison sécurisée gardée, a eu accès à la vidéo et a passé des heures à l’examiner.

Christina, avec un bloc-notes à la main, avait mis environ quatre heures à regarder les images lorsqu’elle a décroché le jackpot.

« J’étais fatigué, non ? Alors j’étais comme ‘Suis-je… mes yeux sont-ils fous?’ Je devais continuer à le jouer d’avant en arrière. Je me dis que quelque chose ne va manifestement pas là-bas.

Alors que tous ceux qui ont visionné la vidéo – y compris les avocats et les enquêteurs – se sont concentrés sur l’avion, Carello regardait l’horodatage. Elle a remarqué que 40 minutes avaient été supprimées de la vidéo.

Mais ensuite, elle a trouvé autre chose. Enfouie au fond d’un dossier mal nommé, elle a découvert une autre vidéo sous un angle différent. Un qui n’a pas été édité. Carello a crié aux quatre autres membres d’équipage.

“J’ai dit : ‘J’ai besoin que vous regardiez ça et que vous voyiez si je suis fou, si je vois bien ça.'”

Dans la vidéo non éditée, vous pouvez voir un camion de l’aéroport de Punta Cana s’approcher de l’avion vers 3h30 du matin, et au cours des 25 minutes suivantes, de gros sacs noirs s’accumulent puis disparaissent dans le ventre de l’avion.

Les avocats de l’équipage et des passagers confirment que la vidéo de surveillance de l’hôtel montre que personne n’a quitté son hôtel pendant la nuit.

Alors, qui a monté la vidéo de surveillance de l’aéroport ? Le PDG de Pivot Airlines, Eric Edmondson, a déclaré que si les autorités dominicaines souhaitaient le savoir, l’enquête ne serait pas difficile.

“Ce que nous avons appris, c’est que les preuves ont été recueillies au bureau de sécurité de l’aéroport de Punta Cana. Les personnes qui ont le pouvoir de montage de cette vidéo ne peuvent utiliser que… les empreintes digitales pour le montage. Je pense que ce devrait être un travail assez facile à comprendre. qui l’a fait, compte tenu de l’heure de la journée et du moment où il a été édité”, a déclaré Edmondson.

W5 diffuse samedi soir à 19 heures une enquête spéciale sur des événements mystérieux et louches en République dominicaine et au Canada autour de tentatives de contrebande de 210 kg. de cocaïne au Canada.

Christina Carello, quant à elle, essaie de mettre le cauchemar au paradis derrière elle.

“Je pense que je vais prendre peut-être un mois ou deux [off work], mais ma passion est de voler. Je ne le quitterai pas.”

Retournera-t-elle un jour en République Dominicaine ?

“Jamais.”

