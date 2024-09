L’hôtel Volga et le patrimoine architectural expérimental de la ville de Mexico

En tant que capitale d’un pays d’Amérique centrale et microcosme de cultures différentes, marqué par l’influence durable des nombreux penseurs et créateurs radicaux et polymathes qui ont traversé son immense territoire à un moment ou à un autre, Mexico a longtemps été un banc d’essai pour l’architecture expérimentale. L’absence de réglementation a longtemps fait de la métropole une toile particulièrement propice pour les talents non conventionnels qui jouent avec les volumes, les matériaux et d’autres caractéristiques. Il suffit de penser à la production prolifique et distinctive d’architectes influents comme Juan O’Gorman, Luis Barragán et Felix Candela. S’appuyant sur cet héritage d’innovation, le nouveau bâtiment récemment achevé Hôtel VolgaSituée dans le quartier central de Cuauhtémoc, la destination « cénote urbain » a été conçue par une entreprise prometteuse JSa avec un atrium monumental en forme de U en son centre, revêtu d’un écran de fer définissant.

« L’emplacement de l’hôtel, une rue étroite entourée de hauts bâtiments de service qui priveraient toute vue, suggère un bâtiment introspectif », explique Javier Sánchez, codirecteur du cabinet. Cet élément central s’étend du sous-sol à la lucarne du toit, transformant le rez-de-chaussée en plein air en un centre névralgique. Les 49 chambres standard et les 33 chambres de luxe de l’établissement rayonnent autour de ce puits intérieur. Les cloisons en fer peuvent être ouvertes, ce qui permet un niveau unique d’interaction sociale entre les différents hébergements.

« Cette stratégie rappelle les cloîtres coloniaux traditionnels autour desquels sont construits les quartiers mexicains animés », ajoute Sánchez. « Les commodités et la circulation verticale du bâtiment restent sur la façade comme un geste qui subvertit l’apparente étanchéité du bâtiment en faisant allusion à la vitalité de son intérieur sans la révéler complètement. » Bien que résolument brutaliste et minimaliste dans son style, l’hôtel Volga atteint un niveau de confort et de chaleur grâce à la mise en œuvre de finitions naturelles, de meubles rembourrés mais sobres et d’une abondance de verdure adaptée à la région.

« Pour ce projet, nous avons privilégié une palette neutre et une utilisation audacieuse de matériaux naturels, avec des accents qui mettent en valeur certains de ses éléments clés », explique Aisha Ballesteros, codirectrice de JSa. « Le résultat produit une atmosphère raffinée, idéale pour les loisirs et la détente. » En contraste avec les accents clés en fer, le béton coulé sur place se retrouve dans la façade du bâtiment, un mur exposé encadrant le patio-hall qui abrite le restaurant gastronomique méditerranéen Elora, les plafonds des chambres et même les baignoires personnalisées dans chaque suite. D’autres matériaux naturels aux teintes sombres comprennent des marbres turcs particulièrement foncés, des consoles en pierre volcanique et des bois aux tons moyens.

« Tout comme nous collaborons étroitement avec des artistes et des artisans, nous croyons également à l’importance de faire appel à des designers locaux pour compléter l’architecture intérieure de nos projets », explique Sánchez. « Dans le cas de l’hôtel Volga, une grande majorité des meubles et accessoires ont été produits par de jeunes studios et des designers locaux. Les meubles sculpturaux que nous avons conçus pour les installations de l’hôtel – le concept store Tier 2/5, un espace expérimental et la salle de dégustation – ont été sculptés à la main par des artisans locaux, experts en maçonnerie. »

Le hall d’entrée présente également une grande installation « hors site » de l’artiste mexicaine Perla Krauze qui invite les clients à découvrir la géologie de l’écosystème unique mais fragile de la région de Mexico City El Pedregal de San Ángel. En ce qui concerne les autres espaces publics, ce nouvel établissement comprend également une terrasse ensoleillée, une salle de musique privée au sous-sol et le bar à cocktails Minos transformé en discothèque avec DJ certains soirs.

« Nos espaces préférés dans l’hôtel sont ces centres sociaux souterrains », conclut Ballesteros. « Contrairement à d’autres projets qui deviennent privés une fois terminés (comme les logements), les projets d’hôtellerie nous donnent l’occasion d’y revenir et d’en faire l’expérience, non plus en tant qu’architectes, mais en tant que public, en profitant de leur développement, en découvrant leur évolution et en apprenant d’eux comme source d’inspiration pour de nouvelles initiatives. »

Quoi: Hôtel Volga

Où: Mexico, District fédéral, Mexique

Combien: Chambres d’hôtes à partir de 210 USD

Dessin de conception : Avec une expérience totalement immersive, les clients de l’hôtel Volga se retrouveront au cœur de l’architecture la plus intéressante et expérimentale de Mexico. De plus, un séjour dans cet établissement conçu par JSa présente un côté plus doux du brutalisme que peu de gens connaissent.

Réservez-le : Hôtel Volga

Partez virtuellement en vacances avec plus de destinations design ici même.

Photographie avec l’aimable autorisation de Volga Hotel par Hôtels Hamac.