L’hôtel Ramada sur Harvey sur le marché pour 32 millions de dollars

L’hôtel Ramada à Harvey Avenue et Dilworth Drive est à vendre.

L’inscription par Tony Sprovieri de Royal LePage a un prix demandé de 31 999 000 $.

« Cet hôtel et centre de conférence présente une opportunité d’investissement exceptionnelle tant pour l’hôtelier que pour le promoteur. Cette propriété a un potentiel de développement actuel et futur.

En décembre 2019, Ramada Condo Development a soumis des plans à la mairie pour construire une tour en bois massif de 12 étages sur le site.

Ce permis de développement a expiré et des plans révisés ont été soumis en février 2022 montrant un bâtiment plus long de six étages avec 160 chambres supplémentaires.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Immobilier commercialHôtelsKelowna