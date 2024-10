L’hôtel Populus super vert de Studio Gang ouvre ses portes à Denver | Nouvelles

Aujourd’hui marque le début tant attendu du projet d’hôtel Populus de Studio Gang à Denver. La conception de 265 chambres est présentée comme le premier développement hôtelier « positif en carbone » aux États-Unis et présente une combinaison de matériaux de construction hautement durables et de stratégies de compensation visant une certification LEED Or.

Le premier projet de l’entreprise au Colorado précède sa participation à la phase 1 du réaménagement du Civic Center Park adjacent. Il est conçu, comme son nom l’indique, pour refléter les processus naturels des trembles endémiques (alias Populus tremuloïdes) avec une façade texturée comportant un agencement de fenêtres festonnées qui contribuent à l’ombrage passif tout en canalisant l’eau de pluie avec des largeurs adaptées aux espaces publics et privés contenus à l’intérieur.

La fondatrice Jeanne Gang déclare : « Denver atteint un équilibre unique entre le fait d’être une ville dynamique et une porte d’entrée vers certains des paysages naturels les plus impressionnants du pays. Notre objectif était de tirer parti de ce caractère urbain distinct et de cette riche écologie pour créer un bâtiment qui contribuer à définir l’horizon de cette ville prospère.

En tant que tel, l’hôtel s’étend sur 13 étages pour inclure 135 000 pieds carrés d’espace total défini par son terrain triangulaire. Il s’agit du premier hôtel de la ville à être conçu sans inclure de stationnement sur place afin d’encourager l’utilisation des transports en commun disponibles à proximité.

S’adaptant également au contexte du quartier des trois côtés, l’enveloppe extérieure du bâtiment est composée d’un produit en béton Holcim à faible teneur en carbone infusé de cendres volantes qui offre une réduction de 30 % du carbone incorporé. Ces considérations se répètent une fois de plus à l’intérieur, où le bois récupéré des clôtures à neige du Wyoming mène une palette soigneusement sélectionnée qui comprend d’autres finitions naturelles, des têtes de lit en pin anti-coléoptères dans les suites et des tapisseries et meubles alternatifs en cuir Reishi.

Les clients verront leur séjour récupéré par la plantation d’un nouvel arbre pour chaque nuit passée dans l’une des trois forêts nationales de l’État du Colorado, soit environ 5 000 acres. Le programme biophilique du design contribue également à ses références durables. Le reste de l’hôtel comprend deux restaurants, un café-bar au rez-de-chaussée et un toit vert qui sert également d’habitat urbain actif pour les espèces sauvages locales.

Urban Villages est le développeur du projet. Également à Denver, la première tour d’appartements résidentiels nord-américaine de MAD Architects – le One River North de 16 étages – a été achevée récemment et présente sa propre façade spectaculaire en forme de canyon.