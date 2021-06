L’hôtel le plus haut du monde ouvre en Chine, le J Hotel Shanghai Tower

Un hôtel de Shanghai prétend avoir ouvert le plus haut hôtel de Chine et le deuxième plus haut gratte-ciel du monde : le J Hotel Shanghai Tower.

L’hôtel a des étages supérieurs à l’intérieur de la tour de Shanghai à environ 2000 pieds – deux fois la taille de la tour Eiffel – et est le plus haut bâtiment de Chine.

Le J Hotel a ouvert ses portes le 19 juin et compte 165 chambres dont 34 suites. Une cabine, la moins chère de l’hôtel, fait plus de 650 pieds carrés et offre un service de majordome personnel 24h/24 et 7j/7, une assiette de fruits et un journal quotidiens et une vue sur la rivière Huangpu pour environ 557 $ par nuit.

La J Suite mesure plus de 2 000 pieds carrés et dispose d’un salon panoramique, d’un sauna et de lustres en cristal pour environ 10 467 $ avec des équipements similaires. La suite Shanghai, la plus chère de l’hôtel, mesure plus de 4 000 pieds carrés et accueille les clients avec un phénix chinois, mais le prix par nuit n’est pas indiqué.

L’hôtel dispose d’un spa, d’une piscine intérieure et d’un centre de remise en forme ainsi que de sept choix de restaurants différents sur place.

Le J Hotel est détenu et exploité par Jin Jiang International, une entreprise hôtelière et touristique appartenant à l’État chinois.

L’hôtel Gevora à Dubaï détient toujours le record du monde Guinness de l’hôtel le plus haut du monde à 1 169 pieds et il est peu probable que l’hôtel J remporte le titre car il n’occupe que les étages supérieurs de la tour de Shanghai.

